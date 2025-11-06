保發中心2025保險業國際化菁英人才培訓班結訓 累積培育超過400位學員

保發中心於11月5日舉辦「2025保險業國際化菁英人才培訓班」結訓典禮，金管會副主委陳彥良偕同保險局副局長陳清源應邀蒞臨。保發中心董事長黃泓智則期許學員回到崗位應用所學。

陳彥良於致詞中肯定保發中心對國際保險人才培育的努力，以及派員參訓的公司及機構，讓參訓學員得以在繁忙公務之中充實自我。陳彥良指出，不斷學習是強化核心能力、促成個人永續發展的根基。他強調在金融保險業中，國際化人才要能搭配多種金融工具、整合不同市場與地區，這也是臺灣成為亞洲資產管理中心的關鍵。陳彥良亦期勉所有學員能持續拓展人際和知識網絡，相互支持成長。

保發中心董事長黃泓智致詞時指出，本屆培訓班三大特色包括學員素質高、師資陣容強，以及由班主任彭金隆主任委員簽發結訓證書。黃泓智也恭喜學員經歷三個月密集的學習與嚴格考核，完成培訓，並期許學員回到崗位應用所學，並珍惜彼此緣分，成為持續的好朋友。

本屆培訓班緊扣金管會「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」主軸，並結合永續金融與數位發展雙軸轉型議題。課程規劃採國內外兩階段進行，國內課程提供超過48小時的專業課程，包含四位來自日本、新加坡和香港的專家來台授課與分享經驗，協助學員第一時間接軌國際最新發展與趨勢。第二階段組成參訪團前往新加坡，拜會當地代表處、監理機構、產壽險業者、銀行、家族辦公室與數位保險業者，與決策者進行深度交流訪談。

保發中心自2014年開辦保險業國際化菁英人才培訓班，迄今已累積超過400位優秀學員。本屆計有23家保險公司及機構，共44位學員完訓。不僅體現了保發中心在人才培育上的持續努力，更為臺灣保險業在邁向亞洲資產管理中心、以及永續及數位轉型的道路上，注入了一股強勁的國際化新動能。