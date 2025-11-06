台股收漲28000點得而復失 新台幣小升收30.95元

快訊

中央社／ 台北6日電
新台幣對美金匯率。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
美股主要指數反彈收紅，提振台股士氣，儘管28000點得而復失，但陰霾暫時散去，新台幣兌美元也因美元下挫、台股上漲等因素助攻，今天收盤收30.95元，微升0.4分，終止連6貶，台北及元太外匯市場總成交金額16.545億美元。

美國企業財報表現亮眼，加上經濟數據優於預期，提振投資人風險偏好，並且緩解對於科技股估值過高的疑慮，美股主要指數反彈。台股今天盤中重回28000點大關，終場指數上漲182.39點，以27899.45點作收。

新台幣兌美元今天以30.94元開盤後，因美元指數跌破100，加上台股上揚，呈現偏升整理，盤中最高30.922元、最低30.96元，區間偏窄。

外匯交易員說明，今天外資仍呈現雙向操作，但至少未見大幅匯出，算是正面訊號，畢竟台股漲至高點，外資勢必會調節部位，適度獲利了結，這也是近期多於台股呈現賣超的原因。

至於出口商，外匯交易員表示，現在才月初，出口商不急於拋匯，加上匯價連日走貶，廠商多在等待31元整數價位，態度偏向觀望，市場交投仍以外資為主要角色。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.15%，亞幣漲跌互見，韓元微跌0.03%，日圓小貶0.2%，新台幣隨台股反彈，小升0.01%，人民幣則升值0.02%。

台股 新台幣

相關新聞

有意擴大版圖？談併購壽險計畫 永豐金總座朱士廷吐8字回應

永豐金控今日舉行第三季法說會，永豐金總經理朱士廷表示，前三季獲利創歷史同期高點。至於是否有擴大版圖，併購壽險的計畫，他以...

遭爆暗網售個資 全支付：對不實言論保留法律告訴權

有網友在社群平台發文指暗網有在販售全聯、全支付使用者資料庫，前立委高嘉瑜也關切此事。全支付嚴正聲明，請民眾注意近期網路各...

永豐金法說會／總座談壽險併購 給8字箴言「審時度勢、厚積薄發」

永豐金控（2890）6日召開2025年第3季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，京城銀行已於2025年10月1日正式成為永...

新台幣午盤升0.8分 暫收30.946元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.946元，升0.8分，成交金額6.39億美元

生活苦！房貸、信貸「雙貸族」破40萬創新高 人數塞滿十座大巨蛋

觀察聯徵中心歷年7月數據，自2012年至2020年間，雙貸族人數維持在28~31萬人，惟自疫情後隨著房市多頭，2020年...

新壽 「新光華山金融中心」落成啟用 南港、高雄2建案估2026年完工

台北市西區門戶計畫再添一大亮點！台新新光金控（2887）子公司新光人壽興建的A級商辦「新光華山金融中心」，於日前舉行落成...

