台股收漲28000點得而復失 新台幣小升收30.95元
美股主要指數反彈收紅，提振台股士氣，儘管28000點得而復失，但陰霾暫時散去，新台幣兌美元也因美元下挫、台股上漲等因素助攻，今天收盤收30.95元，微升0.4分，終止連6貶，台北及元太外匯市場總成交金額16.545億美元。
美國企業財報表現亮眼，加上經濟數據優於預期，提振投資人風險偏好，並且緩解對於科技股估值過高的疑慮，美股主要指數反彈。台股今天盤中重回28000點大關，終場指數上漲182.39點，以27899.45點作收。
新台幣兌美元今天以30.94元開盤後，因美元指數跌破100，加上台股上揚，呈現偏升整理，盤中最高30.922元、最低30.96元，區間偏窄。
外匯交易員說明，今天外資仍呈現雙向操作，但至少未見大幅匯出，算是正面訊號，畢竟台股漲至高點，外資勢必會調節部位，適度獲利了結，這也是近期多於台股呈現賣超的原因。
至於出口商，外匯交易員表示，現在才月初，出口商不急於拋匯，加上匯價連日走貶，廠商多在等待31元整數價位，態度偏向觀望，市場交投仍以外資為主要角色。
根據央行統計，美元指數今天下跌0.15%，亞幣漲跌互見，韓元微跌0.03%，日圓小貶0.2%，新台幣隨台股反彈，小升0.01%，人民幣則升值0.02%。
