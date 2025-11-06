國軍醫療數位化 壽險公會「醫起通」服務版圖穩健擴展

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

壽險公會6日宣布，三軍總醫院松山分院、三軍總醫院基隆分院、三軍總醫院澎湖分院、國軍桃園總醫院新竹分院及國軍臺中總醫院自6日起正式導入「保險理賠醫起通」服務，讓軍醫體系的數位理賠網絡再度擴張。這是繼今年9月高雄總醫院及北投、岡山等院所上線後的又一重要里程碑，顯示國軍醫療機構積極投入智慧理賠合作，讓服務範圍更加完整。

立法委員林楚茵長期關注民眾保險權益與數位治理發展，她表示，此項服務的推動，不僅是理賠流程的革新，更是公共與民間體系協力合作的成功示範。林楚茵指出，「醫起通讓科技真正走進人民的日常，減少繁瑣程序，也兼顧資料安全與使用便利，這正是政府與產業合作推動普惠金融的具體實踐」。

「保險理賠醫起通」自2021年啟動以來，已整合21家壽險與產險公司及逾55家醫療機構共同合作推動。透過此平台，民眾就醫後僅需向醫師申請診斷書與收據並授權上傳，即可由醫院安全地將資料同步傳送至多家保險公司，保戶無須再往返醫院與保險公司，即可加速理賠流程、減輕行政負擔。

壽險公會理事長陳慧遊表示，「軍醫體系的加入，代表保險業與醫療院所攜手邁向更成熟的數位理賠生態。壽險公會將持續與各界合作，推動更多醫療機構導入此項服務，讓數位理賠的便利與效率真正落實在民眾生活中」。

壽險公會強調，未來將持續優化資料交換與驗證安全機制，並協同保險公司、醫院及相關機關，共同推動更安全、更便捷的數位理賠環境，打造全民信任的健康保障服務網絡。

本次服務亮點有四項，第一，服務再擴大：五家國軍分院上線，強化全台醫療服務覆蓋。第二，流程更簡化：民眾一次授權，即能同步傳送資料至多家保險公司。第三，資料更安全：採加密技術及授權機制，確保個資保護與傳輸安全。第四，全民更便利：軍醫院導入數位理賠，讓偏鄉及軍眷族群也享有同等便利。

壽險 國軍

