存股族憂補充保費變革 法人：善用基金投資及提領機制享現金流及節稅

衛福部擬於後年上路的健保補充保費新制，將把利息、股利改採「年結算」方式收取，年結累計逾2萬元就會收2.11%補充保費，預料將對存股族帶來明顯衝擊。「鉅亨買基金」建議，投資人可善用基金投資並搭配提領機制，一樣能參與股票或ETF投資並創造穩定現金流，還能享有境內基金資本利得免稅的節稅優勢，是相當理想的投資應對策略。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，台股近年頻創新高，台股開戶人數也同寫新高，國人參與台股及ETF投資相當熱絡，因此，健保補充保費新制一旦上路，勢必重創龐大的存股族，尤其是對以股利股息維生的退休族的影響最大。要解決這個難題，基金反而是更值得的投資選項，因為可透過累積級別基金搭配「鉅亨自由Pay」提領機制，同樣也可打造穩定現金流。因為是以資本利得進行提領，而非基金配息，因此也不會直接被視為配息收入而被課稅。

「鉅亨自由Pay」是一項高度彈性的現金流工具，投資人可自行設定提領金額、比例以及頻率，主動掌握資金節奏。張榮仁分享其有三大優勢，分別為：（一）提領方式自由，可採「固定金額」或「固定比例」模式，前者每月領得穩定，後者則隨市值變化動態調整，更貼近資產實際表現；（二）下檔保護機制，當持有市值低於總投入成本80%時，可選擇自動暫停提領，避免本金被侵蝕；（三）提領比例可隨時異動，投資人能依市場情勢或個人需求，即時調整提領率（0%～15%年化提領率），靈活掌握資金流向。

對習慣買ETF的投資人該如何因應？張榮仁建議可考慮用「ETF連結基金」(Feeder Fund)來參與投資。ETF連結基金是透過投資ETF間接追蹤市場表現，不僅可參與全球主要市場，而且是以ETF淨值購買，不會出現折溢價問題，對投資人而言更加穩定透明。此外，ETF連結基金還有累積級別可以選擇，既可長期累積部位達到複利效果，也能有效節省補充保費與相關稅務支出。

張榮仁特別提到，「鉅亨自由Pay」是能隨市場節奏與個人需求動態調整的現金流工具。短期內沒有現金流需求的人，可將提領比例設為0%，暫時不領錢，讓資金繼續滾動累積；等到資產穩定增值後，或臨時有現金流需求時再開啟提領功能，靈活調整「領與不領」的節奏。透過這項設計，投資人能在市場上升時多領一點、波動時也守得住，實現「靈活領取、操之在我」的理財新模式。