有意擴大版圖？談併購壽險計畫 永豐金總座朱士廷吐8字回應

永豐金控今日舉行第三季法說會，永豐金總經理朱士廷表示，前三季獲利創歷史同期高點。至於是否有擴大版圖，併購壽險的計畫，他以「審時度勢、厚積薄發」八字說明，必須要有一定的綜效，買最適合自己的。

永豐金前三季自結淨收益達554.5億元，年增10.9％；稅後淨利為205.4億元，年增11.4％，再創歷史同期新高，每股盈餘（EPS）為1.57元，年化股東權益報酬率（ROE）達13.01%，每股淨值為16.53元。

京城銀行、台灣匯立證券已於10月併入，朱士廷表示，匯立證於10月20日併入永豐金證，匯立證在外資法人市場具備穩固的服務經驗，其既有客群與永豐金證具有高度互補性，預期將提升永豐金證在台股經紀業務的市占率。更可望擴大與現有外資客戶往來，提高經營效益；外資客戶覆蓋率也從既有香港、新加坡，擴展至歐洲、北美、亞洲及澳洲，進一步提升國際能見度。

此外，京城銀預計於一年內與永豐銀完成合併，強化永豐金在南北區域的整體布局，且京城銀在企業金融領域的專業能力，結合永豐銀在零售與財管的深耕經營，將有助於全面提升集團的經營效益與市場競爭力。

對於玉山金三商壽合併。朱士廷指出，祝福玉山金，而對壽險布局，則以「審時度勢，厚積薄發」八字因應。朱士廷說明，今年已經花了822億元先後整合柬埔寨 Amret Plc.、京城銀與匯立證，併購壽險要考慮風險分散、有無綜效及控制權價值三方面，當然過去也討論很多併購，但不要有時間壓力，要追求股東價值及公司長期利益。