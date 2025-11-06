金博會活動搶先報 凱基銀行邀請民眾體驗人生財富旅程

兩年一度的台北國際金融博覽會將於7日起，一連三天在台北世貿一館盛大開展，凱基金（2883）推出主題館「KGI金融特快車」，結合銀行、證券、人壽、投信四大子公司，打造一站式財富體驗旅程。凱基銀行特別設計「車站售票中心」互動展區，邀請民眾挑選一趟屬於自己的人生財富之旅，透過多元金融商品及服務，富足自己的美好人生。現場還規劃互動闖關遊戲，民眾完成任務即可獲得好禮。

針對高資產的客群，凱基銀行建議來一趟「精緻奢華之旅」，除了旅程的規劃可選擇從私人企業出發，由凱基銀行提供家族辦公室服務，包含專屬投融資規劃、信託管理、法律稅務、慈善公益等服務，助力客戶達到「基業繁榮、家企長青」的目標。同時也可思考財管2.0多元理財產品及服務，透過外幣授信與客製化結構型商品，滿足高資產客戶的資金調度靈活度與投資需求。

近年來深受關注的數位資產投資，民眾也千萬別錯過來一場「太空玩家行」，凱基銀行幣享卡為國內首張結合加密貨幣回饋的信用卡，將消費跟理財結合在一起。對於加密貨幣投資有興趣的民眾，可以透過凱基幣享卡將消費轉換成加密貨幣投資，不僅降低進入門檻，同時能以更輕鬆、安全、透明的方式參與加密貨幣市場。

喜好出國旅遊或是海外投資的民眾，也可體驗「環球血拚遊」，個人客戶可隨時透過凱基銀行行動APP或網路銀行進行換匯交易，免跑分行。針對外幣存款戶，推出外幣匯入匯款線上解款服務，不論是個人戶或公司戶，只要收到凱基銀行行動銀行APP外幣匯入款推播通知，便可透過APP一鍵解款，款項即時入帳，讓資金運用更加快速。而凱基銀行攜手全球知名的收付款解決方案業者Thunes合作，未來將提供國人快速、便捷及安全的跨境金融服務。

值得一提的是，深受全球矚目的AI浪潮，凱基銀行也讓民眾在人生理財的旅程中享受「AI放心趣」，透過AI協助阻詐，打造AI智能防詐網(AI-RADAR)，包括警示帳戶AI偵測、信用卡雙AI盜刷偵測及商戶收單AI偵測，達到即時預警，攔阻異常交易行為，打造安全金融環境，保障民眾財產安全。

民眾除了可在凱基銀行展區體驗不同類型的財富旅程之外，還有闖關遊戲邀請民眾邊玩邊做心理測驗，輕鬆了解自己是哪一種理財風格，並可參加「荷包君出任務」接金幣互動遊戲，完成闖關遊戲皆能獲得精美贈品。凱基銀行表示，民眾參加凱基金控展區的闖關活動，集滿印章即可獲得精美行李箱束帶，歡迎民眾於活動期間，前往凱基金控展區參觀。