快訊

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

罐頭開封吃不完直接冰冰箱？專家揭常見錯誤保存法！開罐前還有一事必做

永豐金法說會／總座談壽險併購 給8字箴言「審時度勢、厚積薄發」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐金控總經理朱士廷。記者任珮云／攝影
永豐金控總經理朱士廷。記者任珮云／攝影

永豐金控（2890）6日召開2025年第3季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，京城銀行已於2025年10月1日正式成為永豐金控旗下子公司，並預計於一年內與永豐銀行完成合併，進一步強化永豐金控在南北區域的整體布局。對於何時併購壽險公司？朱士廷表示，金控版圖完整性固然重要，但是否等同核心競爭力的提升，要審慎評估。目前的策略是「審時度勢、厚積薄發」。

朱士廷表示，京城銀行（2809）在中南部地區擁有穩固的企業金融基礎，與永豐銀行在北部市場的穩健經營形成良好互補，集團的服務將更趨均衡，並在商品、客群、通路及人才等四大面向展現高度綜效。京城銀行在企業金融領域的專業能力，結合永豐銀行在零售與財富管理的深耕經營，將有助於全面提升集團的經營效益與市場競爭力。

朱士廷表示，永豐金控近年的經營成果有目共睹，金控的核心獲利主要來自於銀行和證券，隨著京城銀行與台灣匯立證券在10月加入永豐，將有助於推動集團跨區域及跨業務的資源整合，相信此結合將進一步提升子公司的經營效率與競爭力，為股東帶來穩健且持續成長的價值。

永豐金控 京城銀行 永豐銀行

延伸閱讀

業界：三商壽資金缺口 考驗玉山金經營

財富管理論壇／永豐金證副總經理劉柏甫：數位財管更親民

玉山金黃男州：員工是最重要資產 將和三商壽工會協商員工安置計畫

獨／富邦證券「大自營」主管吳仁傑 轉戰永豐金證

相關新聞

遭爆暗網售個資 全支付：對不實言論保留法律告訴權

有網友在社群平台發文指暗網有在販售全聯、全支付使用者資料庫，前立委高嘉瑜也關切此事。全支付嚴正聲明，請民眾注意近期網路各...

永豐金法說會／總座談壽險併購 給8字箴言「審時度勢、厚積薄發」

永豐金控（2890）6日召開2025年第3季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，京城銀行已於2025年10月1日正式成為永...

新台幣午盤升0.8分 暫收30.946元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.946元，升0.8分，成交金額6.39億美元

生活苦！房貸、信貸「雙貸族」破40萬創新高 人數塞滿十座大巨蛋

觀察聯徵中心歷年7月數據，自2012年至2020年間，雙貸族人數維持在28~31萬人，惟自疫情後隨著房市多頭，2020年...

新壽 「新光華山金融中心」落成啟用 南港、高雄2建案估2026年完工

台北市西區門戶計畫再添一大亮點！台新新光金控（2887）子公司新光人壽興建的A級商辦「新光華山金融中心」，於日前舉行落成...

借來炒股？雙貸族破40萬人 可塞滿10座大巨蛋

住商機構統計聯徵中心最新資料，截至2025年7月，全台同時背有房貸、信貸的「雙貸族」達40.4萬人，若以大巨蛋座位席約4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。