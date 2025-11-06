永豐金法說會／總座談壽險併購 給8字箴言「審時度勢、厚積薄發」

永豐金控（2890）6日召開2025年第3季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，京城銀行已於2025年10月1日正式成為永豐金控旗下子公司，並預計於一年內與永豐銀行完成合併，進一步強化永豐金控在南北區域的整體布局。對於何時併購壽險公司？朱士廷表示，金控版圖完整性固然重要，但是否等同核心競爭力的提升，要審慎評估。目前的策略是「審時度勢、厚積薄發」。

朱士廷表示，京城銀行（2809）在中南部地區擁有穩固的企業金融基礎，與永豐銀行在北部市場的穩健經營形成良好互補，集團的服務將更趨均衡，並在商品、客群、通路及人才等四大面向展現高度綜效。京城銀行在企業金融領域的專業能力，結合永豐銀行在零售與財富管理的深耕經營，將有助於全面提升集團的經營效益與市場競爭力。

朱士廷表示，永豐金控近年的經營成果有目共睹，金控的核心獲利主要來自於銀行和證券，隨著京城銀行與台灣匯立證券在10月加入永豐，將有助於推動集團跨區域及跨業務的資源整合，相信此結合將進一步提升子公司的經營效率與競爭力，為股東帶來穩健且持續成長的價值。