永豐金法說會／前三季稅後淨利再創同期新高 年化 ROE 達13.01%

永豐金控（2890）6日召開2025年第三季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，2025年前三季自結淨收益達554.5億元，年增10.9%；稅後淨利為205.4億元，年增11.4%，再創歷史同期新高。每股盈餘（EPS）為1.57元，年化股東權益報酬率（ROE）達13.01%，每股淨值為16.53元。

永豐金控2025年前三季整體淨收益，受惠於生息資產價量的成長以及Amret併入的貢獻，其中利息淨收益達267.8億元，年增42.0%；即使不計入Amret的貢獻，利息淨收益仍年增27.6%；手續費淨收益達168.3億元，年增6.6%，主要受財富管理收入的成長推動。

永豐銀行2025年前三季稅後淨利達161.3億元，年增12.2%，創歷年同期新高，主要是受利息淨收益（年增41.4%）及手續費淨收益（年增15.3%）的顯著成長推動。永豐銀行總經理莊銘福表示，由於併入Amret與外幣計息資產成長，計入換匯交易的調整後，淨利差（NIM）持續改善。此外，財富管理手續費年增17.9%，主要來自保險銷售佣金的成長。前三季年化ROE達11.3%，相較過去幾年大幅提升。

永豐金證券2025年前九月稅後淨利為48.2億元，年增6.5%，創歷年同期新高，主要是受惠於資本利得成長。永豐金證券總經理蘇威嘉表示，受到對等關稅影響，經紀手續費在前九個月年減10.5%，但第3季單季在市場回溫下已季增33.9%。泛財富管理手續費收入前九個月仍年增8.7%。因此前三季年化ROE仍維持在16.8%的穩定水平。

台灣匯立證券已於2025年10月20日併入永豐金證券，匯立證券在外資法人市場具備穩固的服務經驗，其既有客群與永豐金證券具有高度互補性，預期將提升永豐金證券在台股經紀業務的市占率。合併後匯立分公司將新增借券等多項業務，除現有台股經紀業務外，可望擴大與現有外資客戶之往來，提高經營效益；外資客戶覆蓋率也從既有香港、新加坡，擴展至歐洲、北美、亞洲及澳洲，進一步提升國際能見度。