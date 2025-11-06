快訊

遭爆暗網售個資 全支付：對不實言論保留法律告訴權

中央社／ 台北6日電
全支付嚴正聲明，請民眾注意近期網路各種詐騙行為，全支付消費者資料安全無虞，針對部分社群不實言論將保留法律告訴權。圖／全支付提供
有網友在社群平台發文指暗網有在販售全聯、全支付使用者資料庫，前立委高嘉瑜也關切此事。全支付嚴正聲明，請民眾注意近期網路各種詐騙行為，全支付消費者資料安全無虞，針對部分社群不實言論將保留法律告訴權。

全支付發布聲明表示，近日社群網路出現多則不實貼文及未經查證的言論，對全支付品牌進行不負責任的詆毀行為。

全支付澄清，相關貼文內容並非事實，例如所謂暗網銷售相關個資，經每筆查詢皆為各種個資拼湊而成，錯誤百出，例如有男性資料身分證第一碼為2者，所謂資料身分證號碼與個資實際無關，另資料部分顯示為簡體字等，以上種種對公司及員工名譽造成不當損害，同時提醒轉載不實暗網銷售相關個資可能已構成犯罪行為。

針對不實言論部分，全支付已載取相關社群畫面，將保留依法進行告訴權利，呼籲社群已轉載人員立即刪除相關文字，也呼籲外界勿再散播、轉傳或引用不實資訊，以免觸法。

同時，針對近期媒體報導的詐騙事件，全支付說明，該事件為外部詐騙集團近期假冒多家知名品牌或金融機構名義，製作極為相似的釣魚網站或傳送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，進而造成盜刷等損失。此事件與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致。

全支付表示，目前整體系統運作正常，內部資安防護機制穩健，並無任何資料外洩情形。用戶的帳戶資料、交易資訊及個資均受到嚴格加密與監控保護，資金安全無虞，對於外界不實訊息深感遺憾，再次呼籲民眾務必提高警覺。

全支付聲明，全支付電子支付股份有限公司及各官方單位，絕不會以任何理由要求民眾提供帳號密碼、信用卡資料或驗證碼。社會大眾遇到疑似詐騙情形時，務必謹慎查證，以守護自身權益與資金安全。

全支付 社群 詐騙集團

