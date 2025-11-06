生活苦！房貸、信貸「雙貸族」破40萬創新高 人數塞滿十座大巨蛋

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
觀察聯徵中心歷年7月數據，自2012年至2020年間，雙貸族人數維持在28~31萬人，惟自疫情後隨著房市多頭，2020年起雙貸族人數增長約9.5萬人，於今年5月正式跨過40萬人門檻，並於7月來到40.4萬人、創下歷年同期新高。住商機構提供
觀察聯徵中心歷年7月數據，自2012年至2020年間，雙貸族人數維持在28~31萬人，惟自疫情後隨著房市多頭，2020年起雙貸族人數增長約9.5萬人，於今年5月正式跨過40萬人門檻，並於7月來到40.4萬人、創下歷年同期新高，若以大巨蛋座位席約4萬人估算，人數可塞滿十座大巨蛋。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，疫情後雖進入房市多頭，但房貸成數問題成買房痛點，同時生活成本亦日益增加，致使民眾以信貸補足頭期款、裝修費，甚至借貸填補生活費缺口等情況日益常見。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，今年下半年全球景氣仍受地緣政治影響，牽動國內金融市場敏感神經。

徐佳馨建議，雙貸族應保留資金彈性，避免短期操作過度集中，負債比過高者一旦遇到反轉或是個人財務問題，往往難以收拾，民眾不可不注意。

