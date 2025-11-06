金博會將登場 兆豐銀行強化防詐觀念打造主題展區

「2025台北國際金融博覽會」將於11月7日至9日在世貿中心展覽一館盛大舉辦，兆豐銀行今年以「守護財富 安全投資全壘打」為主題，將棒球概念融入金融防護與防詐宣導，打造沉浸式互動體驗，同時也祭出iPhone 17手機、統一獅賽事門票及限量行李箱等豐富大獎，邀請全民一同來「打擊詐騙」。

兆豐銀行今年打造棒球主題展區，透過多元的互動設計，讓民眾在享受棒球比賽的趣味中，強化理財與防詐觀念。其中，全民打詐全壘打：舞台集客活動邀請民眾挑戰體感棒球遊戲「全民打詐王」，民眾只要揮棒擊中螢幕上出現的「詐騙話術球」（如「解除分期付款請至ATM操作」、「投資高報酬保證獲利」等）三顆以上，即可獲得精美禮品，寓防詐觀念於揮棒樂趣中。

另外，AI防詐ATM模擬體驗：現場展示導入AI臉部遮蔽辨識技術的ATM，民眾可親身體驗ATM如何透過語音和畫面警示，提醒使用者停止手機操作或脫帽脫罩，有效阻斷詐騙，感受兆豐銀行在金融安全上的創新突破。

為了鼓勵民眾循序漸進地學習金融知識，兆豐銀行特別設計電子集章闖關活動，只要完成指定關卡，就有機會把大獎帶回家！

第一階段「安打禮」：完成四個「金融防詐」關卡，包括本壘區的「揮棒打擊詐騙話術球」、一壘區的「辨識投資詐騙」、二壘區的「辨識購物詐騙」、以及三壘區的「T+2交易猶豫期快問快答」，即可領取精美「安打禮」。

第二階段「全壘打禮」：接著挑戰進階的四大服務體驗區，包括「安養/傳承信託互動問答」、「體驗退休第二人生互動拍貼」、「多國語音服務」及「兆豐神卡優惠解鎖」，集滿全部印章即可領取精選「全壘打禮」，並獲得抽獎券乙張，最大獎有機會抽中iPhone 17手機！亞軍可獲得統一獅賽事門票2張，季軍則為限量行李箱。

除了趣味十足的闖關遊戲，兆豐銀行展區也提供實用且貼心的金融服務，供民眾現場體驗：

客製化樂退健診服務：現場提供專人量身打造的退休規劃分析，透過圖像化方式了解自身財務狀況，協助民眾安心規劃理想的退休藍圖；針對年輕族群，兆豐銀行「機器人理財e把兆」以低門檻、多元配置方式，為Z世代打造專屬投資方案。

信託守護資產：透過淺顯易懂的信託互動遊戲，引導民眾面對自身及家人安養以及資產傳承需求，鼓勵民眾善用信託守護資產；活動開幕當日將邀請信託公會呂蕙容秘書長現場演講，與民眾互動分享信託的重要性。

12國語音平台超有感：體驗領先業界的12國語音服務，感受多國語言導引下的便捷金融服務，包括常見的英、日、韓語，還有泰語、印尼語、越南語等，展現友善外籍人士的服務精神。

臺灣吧黑啤造型晶片信用卡萌度破表：兆豐銀行為公股銀行第一家推出一體成形的造型晶片信用卡，民眾可進入萌度破表的黑啤造型晶片信用卡專區拍照打卡，感受創新與安全兼具的金融產品魅力。