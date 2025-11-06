統一投信助投資人把握市場契機 推定期定額「日日扣」服務

全球資本市場今年演出大多頭行情，短線雖震盪，AI利多匯聚帶動新一輪成長動能，長線多頭行情仍可期。統一投信表示，為協助投資人把握市場契機，統一投信特別推出升級版定期定額「日日扣」服務。即日起至2026年1月底止，以日日扣申購統一全系列基金，享「扣款終身0手續費」優惠。

統一投信指出，「日日扣」是指投資人可從每月 1 日至 31 日自由選擇扣款日，打破統一投信過往定期定額僅限每月8日、18日、28日扣款的限制，讓投資人可依薪資入帳、流動收入、財務規劃自主設定扣款日。新申購或變更設定只需一個營業日即可生效。除了定期扣款之外，還可以設定「低檔加碼扣」，透過電腦或手機瀏覽器、統一投信APP皆可自行設定，當基金淨值下跌達到「指定幅度」時，就能自動加碼扣款「指定金額」。趁低檔時自動加碼扣款，克服人性弱點，累積淨值較低的單位數。

統一投信並挑選四檔基金作為搭載「日日扣」長線列車的選項，包括統一台灣動力基金、統一奔騰基金、統一全球新科技基金及統一台灣高息優選基金。前三檔基金分別代表國內一般股票型基金、國內科技股票型基金、全球一般股票型基金，投資人可依自己的風險屬性進行選擇。若是偏好現金流，則可配置統一台灣高息優選基金，同時追求收益與資本成長的雙重目標。