袋鼠金融攜手WeMo、55688、全鋒推「交通月卡」 月付99元享千元折扣金

信任科技服務商 Gogolook（6902） 旗下消費金融平台袋鼠金融6日宣布推出全新訂閱服務「交通月卡」，品牌自金融科技延伸至生活消費場景，強化經營會員生態系。訂閱袋鼠金融「交通月卡」以限時限量的99元，同時享有WeMo共享機車、55688台灣大車隊、機場接送服務「揪車JoinMe」及停車服務「自由停 CROSS PARKING」四大交通品牌的折扣金，總價值超過千元，主打通勤、夜歸或週末出遊的族群。

袋鼠金融以信用卡、貸款等金融商品比較與媒合等資訊集合流量，至今平台已穩坐全台流量第一。持續拓展證券開戶、產險與基金等多元金融商品推薦服務，跨足生活消費場景，發展交通折扣金、團購等新領域，讓消費者兼顧聰明理財與消費。

袋鼠金融全新訂閱服務「交通月卡」匯集共享機車、計程車、停車以及機場接送等多項獨家優惠，消費者可依據不同情境彈性選擇最合適的交通工具折扣金，不論是上班通勤、夜晚加班回家、週末出遊或洽公奔波都適用。即日起，消費者可於袋鼠金融活動網站，以限時優惠99元購買交通月卡，即可享有價值千元的交通優惠大禮包，每月限量開賣。

袋鼠金融指出，購買袋鼠交通月卡，可用超殺一折的價格( 10元)購買WeMo PASS（原價99元），每月三趟20分鐘免費騎乘、發動前三分鐘不計費及累積趟次送好禮等多重回饋，加贈三張日租包車九折券，適合假日短途出遊。交通月卡還包含55688 台灣大車隊的100元計程車折價券與多組50元新戶折扣券，最高可折抵500元。

購買交通月卡的消費者也可使用機場接送品牌「揪車JoinMe」享250元折扣金共2張；針對自行開車族群，「自由停 CROSS PARKING」提供停車月租加洗車套組500元折扣金，涵蓋多項交通優惠組合價值超過千元。