快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

金博會創新焦點 首設虛擬資產專區

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

即將於11月7日登場的「台北國際金融博覽會」首度設立「虛擬資產專區」（VASP專區），集結已通過金管會洗防登記的合法業者，提供虛擬資產諮詢、區塊鏈教育以及打詐宣導，讓民眾一站式掌握安全入門虛擬資產的關鍵知識。

「虛擬資產專區」由「中華民國虛擬通貨商業同業公會」統籌（簡稱虛擬通貨公會、VASP公會），首任理事長鄭光泰表示，因應國際監管逐步確立，眾多機構與政府將虛擬資產納入儲備，但虛擬資產仍經常與詐騙畫上等號。鄭光泰分享，台灣監管制度從「業者自律先行」、「洗防登記制」再到未來的「專法」，目標是建立更加安全的虛擬資產投資環境。邁向合規的過程中，虛擬通貨公會肩負產業與政府之間的溝通橋樑，更希望能透過金博會這類的大型展會，傳遞正確的虛擬資產與區塊鏈知識，提升台灣民眾的數位金融識別能力。

金博會將於11月7日至9日在台北世貿一館舉行，「虛擬資產專區」參與業者有HOYA BIT（禾亞數位科技）、ZONE Wallet（拓荒數碼科技）、MaiCoin/MAX（現代財富科技）、台灣大虛擬資產交易所（富昇數位）、ATRIX（跨鏈科技）、BitoPro（幣託科技）等。專區內不僅有拍照打卡活動，各家業者也準備豐富的互動體驗與專業諮詢。

數位金融 區塊鏈

延伸閱讀

碳盤查宣導 反應熱烈

期貨商論壇／匯率期 避險利器

期貨商論壇／創意期 題材多元

全民權證／華城 二檔有看頭

相關新聞

483億 玉山金併購三商壽

玉山金控與三商美邦人壽昨天通過合意併購。玉山金控董事長黃男州表示，「三商壽是睡美人，只差一個資本注入的吻，就能變成健康活...

新聞分析／民營金控併購潮 公股靜悄悄

玉山金控正式宣布併購三商壽，國內金控版圖重新洗牌，然而，這幾年民營金控大肆在市場上「狩獵」，更顯得公股金控似乎在這波金控...

借來炒股？雙貸族破40萬人 可塞滿10座大巨蛋

住商機構統計聯徵中心最新資料，截至2025年7月，全台同時背有房貸、信貸的「雙貸族」達40.4萬人，若以大巨蛋座位席約4...

新台幣開盤升1.4分 為30.94元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.94元開盤，升1.4分

483億元 玉山金併三商壽 金控總資產將突破5.8兆元 躍上市第五大

玉山金控、三商美邦人壽昨（5）日宣布合意併購，換股比率為0.2486股玉山金換股1股三商壽，若以玉山金過去60日收盤價簡...

玉山金重訊揭露 還原三商壽出售案決策過程

三商壽出售案因投標者重訊揭露時機不一致引發討論，玉山金董事長黃男州昨（5）日還原董事會決策過程，強調今年1月董事會已授權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。