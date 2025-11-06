金博會創新焦點 首設虛擬資產專區

即將於11月7日登場的「台北國際金融博覽會」首度設立「虛擬資產專區」（VASP專區），集結已通過金管會洗防登記的合法業者，提供虛擬資產諮詢、區塊鏈教育以及打詐宣導，讓民眾一站式掌握安全入門虛擬資產的關鍵知識。

「虛擬資產專區」由「中華民國虛擬通貨商業同業公會」統籌（簡稱虛擬通貨公會、VASP公會），首任理事長鄭光泰表示，因應國際監管逐步確立，眾多機構與政府將虛擬資產納入儲備，但虛擬資產仍經常與詐騙畫上等號。鄭光泰分享，台灣監管制度從「業者自律先行」、「洗防登記制」再到未來的「專法」，目標是建立更加安全的虛擬資產投資環境。邁向合規的過程中，虛擬通貨公會肩負產業與政府之間的溝通橋樑，更希望能透過金博會這類的大型展會，傳遞正確的虛擬資產與區塊鏈知識，提升台灣民眾的數位金融識別能力。

金博會將於11月7日至9日在台北世貿一館舉行，「虛擬資產專區」參與業者有HOYA BIT（禾亞數位科技）、ZONE Wallet（拓荒數碼科技）、MaiCoin/MAX（現代財富科技）、台灣大虛擬資產交易所（富昇數位）、ATRIX（跨鏈科技）、BitoPro（幣託科技）等。專區內不僅有拍照打卡活動，各家業者也準備豐富的互動體驗與專業諮詢。