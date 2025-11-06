聯邦卡ITF旅展優惠全面開搶 線上線下三重回饋、最高破萬元

年度最受矚目的「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日於台北南港展覽館盛大登場，看準民眾年底旅遊旺季需求，聯邦銀（2838）表示，今年特別針對ITF旅展及多家知名旅遊平台，推出線上、線下三重優惠活動，不論是親臨展場，還是在家輕鬆下單，都能享有聯邦卡專屬獨家好康，優惠疊加最高回饋破萬元！

ITF台北國際旅展是不少民眾搶購機票、飯店住宿、安排旅遊行程重要活動盛事，聯邦銀今年特別推出多重滿額優惠活動，ITF旅展期間只要於現場刷聯邦信用卡，單日消費達指定門檻即可於旅展贈品攤位兌換限量好禮，滿8,000元贈家樂福提貨券、滿1 萬8,000元贈LINE FRIENDS收納包、滿20萬元贈Panasonic吹風機，刷越多、獎項送越大。

另外，旅展期間凡於雄獅旅遊、可樂旅遊、東南旅遊、老爺酒店、凱撒連鎖飯店等精選旅遊及飯店，刷聯邦信用卡單筆消費滿5,000元即可現場兌換家樂福提貨券，好禮雙重送、回饋超有感。

無法親臨現場的卡友也有好康，聯邦銀與易遊網及Trip.com攜手合作推出線上消費現折優惠。即日起至11月13日於易遊網線上旅展領取限量優惠折扣碼並透由APP下單，刷聯邦信用卡單筆滿6,000元現折800元，不論自由行、機加酒或套裝行程讓能輕鬆入手。

搶搭這波旅遊熱潮，聯邦銀與Trip.com推出「週四聯邦日」活動，即日起至12月31日，每週四於專屬網頁領取限量優惠折扣並使用聯邦 Visa 信用卡結帳，全球機票、飯店滿額現折1,200元，日韓機票滿額現折2,000元，搭配聯邦賴點卡再享海外一般消費最高3%回饋無上限，手機下單就能輕鬆規劃行程賺旅遊回饋金。

除了展場與線上優惠外，聯邦卡友也可搭配「聯邦陪你輕鬆玩世界」專案活動，讓回饋再放大，12月31日前於指定旅遊通路包含航空公司、旅行社、飯店及旅遊網站，跨通路累積滿額即贈刷卡金，分期消費回饋再加碼，最高可領9,000元刷卡金。

聯邦銀表示，這波旅展優惠火力全開，從現場搶好禮、線上拿折扣、事後再領刷卡金，無論是規劃聖誕跨年、寒假出遊，還是預訂2026年旅遊行程，刷聯邦卡就能輕鬆出遊、玩遍世界。