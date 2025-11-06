74萬股東注意 玉山金合併三商壽換股比例揭密 計算方式一次看

玉山金控（2884）、三商美邦人壽5日宣布合意併購，雙方各65萬及9萬股東自然相當關心換股比例，其計算方式為每股8.2元為定價收購三商壽，並以玉山金5日之前60日簡單算術法均價32.99元計，得出換股比率為0.2486股玉山金換1股三商壽。又以三商壽現已發行56.995億股，總體約可換得14.169億股玉山金，粗略可估算整體交易價值約483億元。

本次換股交易架構，分子是雙方議定的價格8.2元，分母就是玉山金此前60日均價32.99元，得出的價格計到小數點後第四位四捨五入即0.2486股最終結果。

據聞，此案另一投標者中信金出到最高價約7.8元，且也相當積極，此次可說是差距相當接近的一次競標，也可見金控業界的競爭日趨激烈。雙方今年內為併購已二次短兵相接，而前次在保德信投信的出價上，玉山出價低約10%仍得標，顯示併購中涉及面向複雜，未必價高者得，出售方的考慮面向廣泛。

根據玉山金委請獨立專家採市價法評估結果計算換股比例區間，三商美邦人壽每股普通股之合理換股比例區間為0.2114至0.2897，擬以三商美邦人壽每1股普通股換發玉山金0.2486股普通股換股比例，介於其評估合理換股比例區間內，故認為本交易之換股比例尚屬合理。另依三商美邦方面會計師評估分析，三商美邦人壽每股價格區間為6.74元至8.58元間，玉山金每股價格區間為27.60元至32.47元間，與玉山金換股比例之合理區間為普通股1股交換玉山金普通股0.2077股至0.3107股，本次預計換股比例為本公司普通股1股交換玉山金普通股0.2486股，尚屬合理。

市場人士指出，台灣已經接近「強勢效率市場」，本周一當天玉山金及三商壽股價已一次反應到位，目前已經沒有太多套利空間。股價終將反映長期價值與基本面。

此外，玉山金及三商壽明年1月23日將召開股東臨時會，通過後還須經過主管機關核准，最後才訂出合併基準日，由於此次採100%換股，變數相當少，調整空間包括若玉山發現金股利時換股比例會稍微調整，但調整數額不會很大。