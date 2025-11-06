玉山金黃男州：員工是最重要資產 將和三商壽工會協商員工安置計畫
三商壽（2867）為國內第七大壽險公司，擁11,000位員工，總保費居市場第七，玉山金（2884）董事長黃男州指出，雙方會立刻會組成專案小組，其中最重要問題就是討論員工安置計畫，當然要留任員工，員工是最重要資產，未來也必須和三商壽工會協商。他強調，玉山國內有140家分行，10幾家證券分公司，會通盤檢討布點如何更好整合，且還是會引進新的人才來加入壽險公司。
三商壽企業工會理事長曾俊能表示，工會於10月25日發函給金管會，依據「金管銀法字第1110273783號」函，以及《金融機構合併法》第12條第1項第2款規定，金融機構申請合併時，應提出經勞資協商完成「員工安置計畫」，並納入合併審查文件審酌，以保障勞工權益。金管會銀行局4日已函覆（正本：玉山金控）「應落實確保員工相關權益」。
工會進一步強調，在整併過程應秉持公開透明、誠信協商原則，玉山金控、三商壽亦應儘速與工會展開協商且達成「員工安置計畫」共識，以保障上萬業務員及內勤員工的工作權與福利。
此外，黃男州提到，明年剛好是董事會改選，三商壽加入玉山後，董事會須有壽險專業董事加入，這也是法律規定。目前在金控董事會沒有保險專業董事，勢必在明年董事會改選要有專業董事加入。
