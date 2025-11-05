聽新聞
0:00 / 0:00

金控公民併 財長允諾2個月提報告

聯合報／ 記者林海／台北報導

近一、兩年金融市場有許多併購案，但獨缺公股金融機構參與。對於「公民併」的可行性，財政部長莊翠雲昨天表示，這部分要綜合評估，也要具備綜效及互補性，後續由金控去做評估，財政部基本上會檢視評估結果後給予支持。

國民黨立委賴士葆昨在立法院財委會質詢指出，現在民營金控靠併購壯大規模，但泛公股排名相對愈來愈靠後，公股行庫如第一金、兆豐金都沒有壽險子公司，要成為完整的金控體系還不夠完備，而民間透過「民民併」壯大規模，造成泛公股的競爭力受到影響，希望財政部應針對是否推動「公民併」計畫提出具體的評估報告。

賴士葆說，財政部要不要推動「公民併」都可以，但是必須要先做評估才能有答案，也要求財政部兩個月內提出評估報告；莊翠雲則允諾將會彙整各個行庫意願進行評估。

督導公股業務的財政部次長阮清華日前表示，永豐金併京城銀後，金控排名已排到公股金控前面，元大金、玉山金也在公股前面，公股個別銀行並不弱，但內部成長自然比不上外部併購，希望公股金控「有標的就去看，市場有好標的就去併」。

他指出，一定要評估有互補、有綜效的才適合併，亂點鴛鴦譜也不行。他也感嘆說，公股若再不做改變，將對於長遠發展不好，希望公股金控能有更開闊的心胸，願意去評估併購，畢竟併購過程有許多變數與麻煩，有些人就不想做。

金控 財政部 併購

延伸閱讀

財劃法修法 莊翠雲：年底前送出政院版盼本會期通過

中國主辦明年APEC峰會 莊翠雲：在對等尊嚴下參加

韌性特別預算三讀 最快11月初普發現金萬元

普發現金1萬元 財部：首批425萬年金身份、直接入帳

相關新聞

483億 玉山金併購三商壽

玉山金控與三商美邦人壽昨天通過合意併購。玉山金控董事長黃男州表示，「三商壽是睡美人，只差一個資本注入的吻，就能變成健康活...

新聞分析／民營金控併購潮 公股靜悄悄

玉山金控正式宣布併購三商壽，國內金控版圖重新洗牌，然而，這幾年民營金控大肆在市場上「狩獵」，更顯得公股金控似乎在這波金控...

金控公民併 財長允諾2個月提報告

近一、兩年金融市場有許多併購案，但獨缺公股金融機構參與。對於「公民併」的可行性，財政部長莊翠雲昨天表示，這部分要綜合評估...

獨／富邦證券「大自營」主管吳仁傑 轉戰永豐金證

富邦證券資深副總經理、掌管「大自營」部門的金融交易處長吳仁傑，已悄悄於10月底離開任職15年富邦證券，並於11月立刻轉戰...

玉山金併購三商壽案 金管會：送件後將依規定審查

玉山金今天晚間宣布併購三商美邦人壽，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。金管會今天表示，目前尚未收到申請案，後...

三商壽誰入玉山董事會？董座：翁陳兩家不一定要當 嫁你一定對你好

玉山金控（2884）5日宣布喜迎三商壽（2867），明年1月23日將舉行臨時股東會。而玉山金明年將進行董事改選，外界關注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。