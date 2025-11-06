業界：三商壽資金缺口 考驗玉山金經營

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

玉山金昨（5）日宣布以每股約8.2元合意併購三商壽（2867），併購完成後，玉山金將躍升為第五大上市金控公司，補齊玉山金壽險版圖。對此壽險圈認為，未來玉山金商品線更全方位，能提供客戶更多服務，但三商壽的資金缺口也考驗未來經營團隊整合能力與投資的資產配置能力。

一名壽險業者表示，玉山金併三商壽後，銀行、證券、保險的商品線將更全方位，能提供客戶更多服務，但玉山必須先將三商壽RBC拉到200％以上，超額借款約300億元雖可分五年攤還，但接下來還有因應壽險業接軌新會計制度需分15年攤還的資本缺口，業界預估金額近2,000億元，意味著短時間內玉山金會以獲利去填補三商壽所需資金缺口，加上換股後，股本變大、稀釋獲利，也考驗玉山金未來股利配發能力。

壽險業者指出，短期內也須翻轉三商壽利差損問題，或許可借助玉山金旗下保德信投信的代操能力。

