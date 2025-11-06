三商壽董座翁肇喜談結親 翁陳兩家不一定要當董事

玉山金控昨（5）日宣布喜迎三商壽（2867），明年1月23日舉行臨時股東會。而玉山金明年將進行董事改選，外界關注三商壽是否會派員進入玉山金董事會，對此三商壽董事長翁肇喜表示，「三商投控或三商人壽，重點不是要做大股東，是要做好的股東，如果嫁你，一定要對你好」，並強調未來三商投控若真的要派董事，也不一定是來自陳家或翁家，希望盡量脫離家族事業色彩。

翁肇喜昨日亦發布「翁董致全體同仁」的一封信，對全體三商壽員工溫情喊話。他表示，董事會在多方評量後，做出了相信是最有利於公司末來可以穩健發展的決定：將公司託付給玉山金控，他一直相信「同行不是冤家；異業可以為師」，三商壽是一家底子很好、誠信經營的公司，即使因經濟環境波動、壽險市場商品轉型等因素，面臨挑戰，但依然對公司長遠的穩健發展充滿信心。

翁肇喜在信中表示，玉山金恰好缺少壽險事業體，與三商壽不但有優勢互補的綜效，對於同仁工作權益也能得到充分保障。他強調，三商集團並沒有離開，只是換個角色持續支持這家公司，期盼新生的三商壽可以蛻變得更加完美。