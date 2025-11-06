快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

三商壽董座翁肇喜談結親 翁陳兩家不一定要當董事

經濟日報／ 記者戴玉翔林勁傑／台北報導

玉山金控昨（5）日宣布喜迎三商壽（2867），明年1月23日舉行臨時股東會。而玉山金明年將進行董事改選，外界關注三商壽是否會派員進入玉山金董事會，對此三商壽董事長翁肇喜表示，「三商投控或三商人壽，重點不是要做大股東，是要做好的股東，如果嫁你，一定要對你好」，並強調未來三商投控若真的要派董事，也不一定是來自陳家或翁家，希望盡量脫離家族事業色彩。

翁肇喜昨日亦發布「翁董致全體同仁」的一封信，對全體三商壽員工溫情喊話。他表示，董事會在多方評量後，做出了相信是最有利於公司末來可以穩健發展的決定：將公司託付給玉山金控，他一直相信「同行不是冤家；異業可以為師」，三商壽是一家底子很好、誠信經營的公司，即使因經濟環境波動、壽險市場商品轉型等因素，面臨挑戰，但依然對公司長遠的穩健發展充滿信心。

翁肇喜在信中表示，玉山金恰好缺少壽險事業體，與三商壽不但有優勢互補的綜效，對於同仁工作權益也能得到充分保障。他強調，三商集團並沒有離開，只是換個角色持續支持這家公司，期盼新生的三商壽可以蛻變得更加完美。

玉山金控 三商壽 董事長

延伸閱讀

玉山金併三商壽風暴未完？兩大爭點引金管會關注

玉山金、三商壽結親 今定案

併購案只等董事會拍板 玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

「金金併」前兆？玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

相關新聞

483億 玉山金併購三商壽

玉山金控與三商美邦人壽昨天通過合意併購。玉山金控董事長黃男州表示，「三商壽是睡美人，只差一個資本注入的吻，就能變成健康活...

新聞分析／民營金控併購潮 公股靜悄悄

玉山金控正式宣布併購三商壽，國內金控版圖重新洗牌，然而，這幾年民營金控大肆在市場上「狩獵」，更顯得公股金控似乎在這波金控...

483億元 玉山金併三商壽 金控總資產將突破5.8兆元 躍上市第五大

玉山金控、三商美邦人壽昨（5）日宣布合意併購，換股比率為0.2486股玉山金換股1股三商壽，若以玉山金過去60日收盤價簡...

玉山金重訊揭露 還原三商壽出售案決策過程

三商壽出售案因投標者重訊揭露時機不一致引發討論，玉山金董事長黃男州昨（5）日還原董事會決策過程，強調今年1月董事會已授權...

三商壽董座翁肇喜談結親 翁陳兩家不一定要當董事

玉山金控昨（5）日宣布喜迎三商壽，明年1月23日舉行臨時股東會。而玉山金明年將進行董事改選，外界關注三商壽是否會派員進入...

業界：三商壽資金缺口 考驗玉山金經營

玉山金昨（5）日宣布以每股約8.2元合意併購三商壽，併購完成後，玉山金將躍升為第五大上市金控公司，補齊玉山金壽險版圖。對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。