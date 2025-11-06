玉山金重訊揭露 還原三商壽出售案決策過程

三商壽出售案因投標者重訊揭露時機不一致引發討論，玉山金（2884）董事長黃男州昨（5）日還原董事會決策過程，強調今年1月董事會已授權董事長在標購過程簽署具法律約束力的投標文件，而具約束力的出價後，議約時進入緘默期，昨日董事會通過契約，才對外公布，釐清外界疑慮。

黃男州表示，這次的併購案是參考同業併購實例，發出具法律約束力出價後，議約時進入緘默期，而玉山董事會今年1月通過「併購案件作業準則」，已授權給董事長在標購過程簽署具法律約束力的投標文件，最後將契約送到昨天董事會完成所有程序。

金管會表示，該合併案送件後，將依規定審查。

金融業近期吹併購風，由於另一投標者中信金曾兩度發重訊，而將結為連理的玉山金及三商壽未有重訊說明，相關揭露時機不一致引發外界質疑，黃男州說明，從10月23日發出具法律約束力的出價文件後，到11月5日只歷時13天而已；前次購買保德信投信時，從發出具法律約束力的出價到董事會通過歷經39天，相當於本次僅用了之前三分之一的時間處理複雜十倍的案子，雙方團隊很認真希望盡快完成程序，讓董事會召開後可以對外說明。

黃男州強調，玉山金董事會於今年1月通過辦理併購案件作業準則，此案已得到董事會事先授權給董事長，最後是將合併契約送到昨天董事會完成所有程序。

黃男州提到，期間歷經上周三搭機到美國達拉斯參加代表人辦事處開幕晚宴，隔天就搭機回來，飛行時數30小時，玉山珍惜海外據點，達拉斯辦事處很快會申請分行，連同洛杉磯及預定明年開業的多倫多分行在北美有非常好的布局。