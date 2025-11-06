快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

483億元 玉山金併三商壽 金控總資產將突破5.8兆元 躍上市第五大

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金與三商壽昨晚宣布通過合意併購，玉山金控董事長黃男州（左三）與三商人壽董事長翁肇喜（右三）握手致意。左起為玉山金財務長程國榮、玉山金總經理陳茂欽、三商壽副董事長許瀞心、三商壽總經理陳宏昇。記者季相儒／攝影
玉山金與三商壽昨晚宣布通過合意併購，玉山金控董事長黃男州（左三）與三商人壽董事長翁肇喜（右三）握手致意。左起為玉山金財務長程國榮、玉山金總經理陳茂欽、三商壽副董事長許瀞心、三商壽總經理陳宏昇。記者季相儒／攝影

玉山金控（2884）、三商美邦人壽昨（5）日宣布合意併購，換股比率為0.2486股玉山金換股1股三商壽，若以玉山金過去60日收盤價簡單算術法32.99元計算，每股換股收購價8.2元，以三商壽股本58.99億股計算，整體價值約483億元。合併後玉山金總資產將突破5.8兆元，躍升第五大上市金控公司。

玉山金董事長黃男州昨日親自宣布好消息，他表示，三商壽是一個睡美人，只差一個吻（指注資）就能醒來，短期目標將注資，讓三商壽RBC（資本適足率）回到200%。對於金管會曾表示，任何人如要投標，必須有增資承諾，以目前RBC而言缺口不大；明年接軌後15年過渡性措施，可用增加的淨值、賣出保單的CSM補足，15年應可補足。

對於市場最關注的未來增資是否影響配息能力，黃男州給信心，他說玉山金去年股利發放1.2元，玉山金昨日公布今年10月稅後純益 293.3億元，年增31%，意味獲利能力持續提升，他說，未來仍會以現金股利為主，不過股利決定權最終取決董事會決定。

黃男州表示，金控原來有銀行、證券，今年增加投信，而保險業務整合起來金控版圖會更完整。對於為何選擇現在切入保險版圖，他說，現在是台灣保險業邁向健康穩健經營最好的時點。黃男州說，要感謝主管機關，因過去保險業面臨資產負債不匹配問題，會計制度也沒跟世界接軌，但明年起要和世界接軌IFRS17及新一代清償能力制度，主管機關也用在地化和15年過渡措施支持。

三商人壽董事長翁肇喜則全程以台語回應媒體提問，他說，「今天算是新玉山人壽誕生的好日子」，黃男州已向各位說明公司發展，他則是單純感謝過去的台灣社會各界、保戶、工作同仁過去30多年對三商人壽的關懷與支持，也感謝過去五、六年有困難時，主管單位對三商人壽的支持與督導。

延伸閱讀

玉山金控 黃男州 董事長

延伸閱讀

玉山金併三商壽風暴未完？兩大爭點引金管會關注

玉山金、三商壽結親 今定案

併購案只等董事會拍板 玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

「金金併」前兆？玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

相關新聞

483億 玉山金併購三商壽

玉山金控與三商美邦人壽昨天通過合意併購。玉山金控董事長黃男州表示，「三商壽是睡美人，只差一個資本注入的吻，就能變成健康活...

新聞分析／民營金控併購潮 公股靜悄悄

玉山金控正式宣布併購三商壽，國內金控版圖重新洗牌，然而，這幾年民營金控大肆在市場上「狩獵」，更顯得公股金控似乎在這波金控...

483億元 玉山金併三商壽 金控總資產將突破5.8兆元 躍上市第五大

玉山金控、三商美邦人壽昨（5）日宣布合意併購，換股比率為0.2486股玉山金換股1股三商壽，若以玉山金過去60日收盤價簡...

玉山金重訊揭露 還原三商壽出售案決策過程

三商壽出售案因投標者重訊揭露時機不一致引發討論，玉山金董事長黃男州昨（5）日還原董事會決策過程，強調今年1月董事會已授權...

三商壽董座翁肇喜談結親 翁陳兩家不一定要當董事

玉山金控昨（5）日宣布喜迎三商壽，明年1月23日舉行臨時股東會。而玉山金明年將進行董事改選，外界關注三商壽是否會派員進入...

業界：三商壽資金缺口 考驗玉山金經營

玉山金昨（5）日宣布以每股約8.2元合意併購三商壽，併購完成後，玉山金將躍升為第五大上市金控公司，補齊玉山金壽險版圖。對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。