483億元 玉山金併三商壽 金控總資產將突破5.8兆元 躍上市第五大

玉山金控（2884）、三商美邦人壽昨（5）日宣布合意併購，換股比率為0.2486股玉山金換股1股三商壽，若以玉山金過去60日收盤價簡單算術法32.99元計算，每股換股收購價8.2元，以三商壽股本58.99億股計算，整體價值約483億元。合併後玉山金總資產將突破5.8兆元，躍升第五大上市金控公司。

玉山金董事長黃男州昨日親自宣布好消息，他表示，三商壽是一個睡美人，只差一個吻（指注資）就能醒來，短期目標將注資，讓三商壽RBC（資本適足率）回到200%。對於金管會曾表示，任何人如要投標，必須有增資承諾，以目前RBC而言缺口不大；明年接軌後15年過渡性措施，可用增加的淨值、賣出保單的CSM補足，15年應可補足。

對於市場最關注的未來增資是否影響配息能力，黃男州給信心，他說玉山金去年股利發放1.2元，玉山金昨日公布今年10月稅後純益 293.3億元，年增31%，意味獲利能力持續提升，他說，未來仍會以現金股利為主，不過股利決定權最終取決董事會決定。

黃男州表示，金控原來有銀行、證券，今年增加投信，而保險業務整合起來金控版圖會更完整。對於為何選擇現在切入保險版圖，他說，現在是台灣保險業邁向健康穩健經營最好的時點。黃男州說，要感謝主管機關，因過去保險業面臨資產負債不匹配問題，會計制度也沒跟世界接軌，但明年起要和世界接軌IFRS17及新一代清償能力制度，主管機關也用在地化和15年過渡措施支持。

三商人壽董事長翁肇喜則全程以台語回應媒體提問，他說，「今天算是新玉山人壽誕生的好日子」，黃男州已向各位說明公司發展，他則是單純感謝過去的台灣社會各界、保戶、工作同仁過去30多年對三商人壽的關懷與支持，也感謝過去五、六年有困難時，主管單位對三商人壽的支持與督導。