快訊

桃園南門市場大火！燒焦味飄散40里 從武陵高中到部桃都聞到

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是共和黨失敗主因

太子集團在台洗錢45億 檢方聲押禁見王昱堂、辜淑雯共5名台籍幹部

玉山金併三商壽風暴未完？兩大爭點引金管會關注

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

玉山金（2884）5日宣布併購三商壽，但外界對「重訊公告時點」與「董事會授權程序」兩大關鍵仍有疑義。據了解，證交所已啟動了解程序，金管會也密切關注，市場聚焦玉山金是否在公司治理與資訊揭露上踩到灰線。

據了解，證交所此次主要釐清兩項問題。第一是董事會授權問題。依玉山金內規，董事會得授權董事長辦理併購議價，據了解，玉山金此次的「授權併購」屬於通案性質，並未針對特定標的或對象。

實際操作上，玉山金是先依此「通案授權」董事長與三商壽洽談，待談妥後再提報董事會討論。這與一般金控業慣行程序不同。多數金控在董事會「第一關」授權議價時，對象與條件已明確，屬於針對特定標的授權，後續簽約前須再次回董事會決議。

若玉山金授權未限定特定標的，將引發授權範圍過寬、董事會監督角色弱化的疑慮。此種「無特定對象授權」的合理性與妥適性，將是金管會後續關注焦點。

第二是重訊公告時點問題。依「重大訊息查證暨公開處理程序」，上市公司若涉及收購、分割、或其他足以影響股價與股東權益的重大投資，應於「事實發生日」次一營業日開盤前兩小時前發布重訊。「事實發生日」包括協議日、簽約日、付款日、過戶日、或足資確定交易對象與金額之日。

關鍵爭點在於玉山金的「出價日」是否即為事實發生日。據市場資訊，玉山金在10月24日出具具法律約束力的出價書並最終得標，若該出價條件已足資確認交易對象與金額，依規應於10月27日前公告重訊。但是，玉山金最終直到11月5日才正式對外公告合意併購，引發外界質疑是否延遲揭露。

玉山金主張，出價後仍有程序未走完，尚未達「確定交易」階段。但金融圈指出，若企業在出價階段已具有實質約束力，即應視為「事實已生」，重訊揭露時點不宜過度寬鬆。證交所正對此做了解。

玉山金 董事長 併購

延伸閱讀

玉山金、三商壽結親 今定案

併購案只等董事會拍板 玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

「金金併」前兆？玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

玉山金（2884）遭批「摸黑交易」併三商壽！網笑：要上車還逃命？

相關新聞

託付給玉山金！三商壽董座員工信曝：做出最有利於公司的決定

玉山金控（2884）與三商美邦人壽（2867）5日宣布合意併購。三商美邦人壽董事長翁肇喜5日亦發布「翁董致全體同仁」的一...

獨／富邦證券「大自營」主管吳仁傑 轉戰永豐金證

富邦證券資深副總經理、掌管「大自營」部門的金融交易處長吳仁傑，已悄悄於10月底離開任職15年富邦證券，並於11月立刻轉戰...

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

玉山金控及三商美邦人壽董事會同時於今(5)日通過雙方合意併購，此交易將全換股方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股...

新青安追回違規戶逾1億元 財政部擬排除年收入300萬元以上高薪族

新青安貸款專案將於明年7月31日到期，立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，會中詢答有多位立委關切新青安貸款執行情形...

三商壽誰入玉山董事會？董座：翁陳兩家不一定要當 嫁你一定對你好

玉山金控（2884）5日宣布喜迎三商壽（2867），明年1月23日將舉行臨時股東會。而玉山金明年將進行董事改選，外界關注...

玉山金併購三商壽案 金管會：送件後將依規定審查

玉山金今天晚間宣布併購三商美邦人壽，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。金管會今天表示，目前尚未收到申請案，後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。