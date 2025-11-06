凱基人壽營運管理卓越

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北報導
凱基人壽營運持續管理表現卓越，以完善體系，展現企業強韌營運實力與守護保戶服務不中斷的決心。凱基人壽／提供
在全球風險與挑戰並陳的時代，營運韌性已是企業核心競爭力。凱基人壽長期深耕營運持續管理（BCM），從制度建構到實地演練全面落地，獲得國際驗證機構台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）頒發「IT Awards營運持續管理卓越獎」肯定，展現金融業守護保戶、穩健經營的實力，以具體行動實踐「金融大回饋」精神。

凱基人壽總經理郭瑜玲表示，「每一次演練、每一項改善，都是為了確保保戶服務零中斷、信任不中斷。」凱基人壽獲此殊榮肯定，是長期深耕營運持續管理的成果，更象徵組織在風險控管與營運韌性上的成熟體系。她指出，營運持續管理不僅是企業防災的底線，更是面對未知挑戰的競爭力。回顧2021年新冠疫情爆發，凱基人壽在最短時間完成居家辦公量能測試，近九成員工於疫情期間在家作業仍能維持服務品質，驗證公司營運持續計畫的有效性，也為日後防災與突發事件應變奠定關鍵基礎。

凱基人壽在營運持續推動上策略明確、規劃縝密，透過營運持續衝擊分析，精準辨識關鍵業務流程與資源，並系統化建立應變管理程序及備援計畫，於2022年取得ISO 22301:2019國際標準驗證，正式與全球最佳實務接軌。近年更持續盤點高集中風險業務，推動分區備援與跨區支援機制，以提升企業在極端事件下的彈性與復原力。

此外，凱基人壽將營運持續教育納入新進員工訓練，並定期辦理線上課程、專家講座及實地演練，提升全員風險意識與應變熟練度；從人員疏散、異地辦公到資訊系統災害復原等，皆以高擬真度實作驗證，確保各單位在面對重大事件時能迅速回復運作，讓營運韌性成為企業DNA。

郭瑜玲強調，「營運持續管理的價值，在於平時即能思考風險、預做準備。」凱基人壽將營運韌性視為金融專業的延伸，持續精進營運管理機制，從制度到文化層層扎根，打造可持續運作的保險服務體系。

凱基人壽 疫情 中風

