游天立接任渣打銀總座

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
渣打銀行宣布，董事會已通過任命財富管理暨消費金融事業總處負責人游天立為候任總經理。 渣打銀／提供
渣打銀行昨（5）日宣布，董事會已通過任命財富管理暨消費金融事業總處負責人游天立為候任總經理，待主管機關核准後，預計自2026年1月1日起生效。

渣打銀行表示，游天立將繼邢保利後，同時出掌總經理與財富管理暨消費金融事業總處負責人的職務，負責推動集團在台灣市場的整體營運策略與財富管理業務發展。邢保利則將返回新加坡接任渣打新加坡中小企業銀行業務並兼任集團中小企業金融銀行業務銷售主管，持續深耕渣打集團的中小企業金融業務。

游天立在財富管理與消費金融領域擁有超過25年的深厚背景，同時在國際金融機構有豐富的歷練，曾擔任的高階主管職務涵蓋通路管理、房貸暨中小企金領域，並負責推動聚焦高資產客群的財管。累積豐富的管理經驗與市場觀察，游天立的加入將強化渣打在高資產客群的領先地位，更結合集團的布局展現跨境金融優勢，協助客戶掌握財富累積的機會。

即將返回新加坡接任新職的邢保利，於2024年8月正式接任總經理職務，帶領團隊響應政府打造台灣為亞洲資產管理中心的願景，渣打銀行去年稅後純益年成長8%，達新台幣52.13億元；高資產客戶資產規模（AUM）亦屢創新高，邢保利協助企業客戶在管理跨境供應鏈及推動永續融資領域亦取得顯著成果。

渣打銀行董事長陳銘僑表示，「我們肯定並感謝邢保利的卓越領導與貢獻，尤其是帶領台灣團隊在財富管理業務上持續創新與成長。相信游天立的加入將進一步鞏固我們在台灣市場的長期承諾與發展動能，延續渣打銀行在高資產客群財富管理與企業客戶供應鏈管理領域的領先地位，為集團在台灣永續發展奠定更扎實的基礎。」

渣打銀行 財富管理 總經理

