快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

聽新聞
0:00 / 0:00

一銀沙龍論壇暢談永續

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一銀行攜手環境教育學會舉辦國際研討會與沙龍論壇，由中華民國環境教育學會前理事長劉思岑（中）頒發感謝狀予第一銀行總務處副處長方正文（右二）。第一銀行／提供
第一銀行攜手環境教育學會舉辦國際研討會與沙龍論壇，由中華民國環境教育學會前理事長劉思岑（中）頒發感謝狀予第一銀行總務處副處長方正文（右二）。第一銀行／提供

第一銀行長期關注環境永續議題，於10月25至26日攜手中華民國環境教育學會舉辦「第35屆全國環境教育研討會」與「第一銀行新（S）的（D）故（G）事（S）沙龍論壇」，展現對永續願景的堅定承諾與前瞻思考。

本次國際研討會除匯集產官學民各界交流外，另特邀美國德州農工大學海岸研究中心主任Loretta Battaglia、德州應用環境研究所所長Ali Saleh及英國利物浦大學地理及規劃學系副教授陳嘉琳，分享海岸紅樹林及內陸水域環境保護及防治經驗，以及臺大新聞所副教授暨新聞節目主持人詹怡宜分享永續發展目標（SDGs）的新聞經驗。

「第一銀行新（S）的（D）故（G）事（S）沙龍論壇」期望回應當今社會現象、環境永續發展、氣候變遷及自然保育等議題，由第一銀行率先以「綠色金融推動永續發展可能」進行開場專題演講，分享金融業務的永續行動，接著更邀請四位不同領域的實踐者，以SDGs目標延伸至數位AI、自然保育、再生能源及藝術創作，一同探討如何引導與深化大眾永續生活。

為響應研討會，第一銀行也發表二篇永續金融實務性議題文章，廣受委員和與會人員好評及關注討論，在「翻轉瀕危未來，企業行動落實生物永續新願景」專文中說明生物多樣性對永續發展的重要性，透過科學研究、國際合作與環境教育，努力翻轉物種瀕危趨勢，共創人與自然和諧共存的未來；而「企業守護生物多樣性《第一方針—都市鳥類安居計畫》」專文中則分享與社團法人台北市野鳥學會合作調查鳥類窗殺熱點、防鳥撞窗貼示範點及零失誤鳥類安居材料包製作等行動，以營造鳥類安居城市。

第一銀行深耕ESG（環境、社會、公司治理），從金融面向持續與產官學民共同努力，建立淨零、綠能、多樣性的生態環境，邁向永續發展新紀元。

第一銀行 願景

延伸閱讀

劍指曼達尼…紐約客搬德州 艾伯特揚言徵100%關稅

高雄市汙水接管數年增1.7萬戶 巡迴環境教育從小培養下水道知識

一銀公平待客列優等生

eBird在台10年 鳥類觀察紀錄貢獻高居全球第7

相關新聞

483億 玉山金併購三商壽

玉山金控與三商美邦人壽昨天通過合意併購。玉山金控董事長黃男州表示，「三商壽是睡美人，只差一個資本注入的吻，就能變成健康活...

新聞分析／民營金控併購潮 公股靜悄悄

玉山金控正式宣布併購三商壽，國內金控版圖重新洗牌，然而，這幾年民營金控大肆在市場上「狩獵」，更顯得公股金控似乎在這波金控...

483億元 玉山金併三商壽 金控總資產將突破5.8兆元 躍上市第五大

玉山金控、三商美邦人壽昨（5）日宣布合意併購，換股比率為0.2486股玉山金換股1股三商壽，若以玉山金過去60日收盤價簡...

玉山金重訊揭露 還原三商壽出售案決策過程

三商壽出售案因投標者重訊揭露時機不一致引發討論，玉山金董事長黃男州昨（5）日還原董事會決策過程，強調今年1月董事會已授權...

三商壽董座翁肇喜談結親 翁陳兩家不一定要當董事

玉山金控昨（5）日宣布喜迎三商壽，明年1月23日舉行臨時股東會。而玉山金明年將進行董事改選，外界關注三商壽是否會派員進入...

業界：三商壽資金缺口 考驗玉山金經營

玉山金昨（5）日宣布以每股約8.2元合意併購三商壽，併購完成後，玉山金將躍升為第五大上市金控公司，補齊玉山金壽險版圖。對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。