一銀沙龍論壇暢談永續

第一銀行長期關注環境永續議題，於10月25至26日攜手中華民國環境教育學會舉辦「第35屆全國環境教育研討會」與「第一銀行新（S）的（D）故（G）事（S）沙龍論壇」，展現對永續願景的堅定承諾與前瞻思考。

本次國際研討會除匯集產官學民各界交流外，另特邀美國德州農工大學海岸研究中心主任Loretta Battaglia、德州應用環境研究所所長Ali Saleh及英國利物浦大學地理及規劃學系副教授陳嘉琳，分享海岸紅樹林及內陸水域環境保護及防治經驗，以及臺大新聞所副教授暨新聞節目主持人詹怡宜分享永續發展目標（SDGs）的新聞經驗。

「第一銀行新（S）的（D）故（G）事（S）沙龍論壇」期望回應當今社會現象、環境永續發展、氣候變遷及自然保育等議題，由第一銀行率先以「綠色金融推動永續發展可能」進行開場專題演講，分享金融業務的永續行動，接著更邀請四位不同領域的實踐者，以SDGs目標延伸至數位AI、自然保育、再生能源及藝術創作，一同探討如何引導與深化大眾永續生活。

為響應研討會，第一銀行也發表二篇永續金融實務性議題文章，廣受委員和與會人員好評及關注討論，在「翻轉瀕危未來，企業行動落實生物永續新願景」專文中說明生物多樣性對永續發展的重要性，透過科學研究、國際合作與環境教育，努力翻轉物種瀕危趨勢，共創人與自然和諧共存的未來；而「企業守護生物多樣性《第一方針—都市鳥類安居計畫》」專文中則分享與社團法人台北市野鳥學會合作調查鳥類窗殺熱點、防鳥撞窗貼示範點及零失誤鳥類安居材料包製作等行動，以營造鳥類安居城市。

第一銀行深耕ESG（環境、社會、公司治理），從金融面向持續與產官學民共同努力，建立淨零、綠能、多樣性的生態環境，邁向永續發展新紀元。