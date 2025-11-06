玉山證公平待客獲表揚

金管會4日舉辦2025年「證券商公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，玉山證券今年第四度榮獲評核成績前25%佳績，肯定玉山遵循法規及落實金融消費者保護之承諾，並再次成為公平待客原則評核績優金融機構之一。

玉山證券積極響應政府政策，在經營團隊的支持與督導下，跨部門成立「公平待客委員會」，強化一、二、三道防線的協作機制，建立暢通的橫向溝通平台，推動消費者權益保護與服務品質提升，將公平待客理念深植於企業文化與日常業務中，期望為顧客提供更優質的金融服務與投資體驗。

為善盡證券商管理責任，玉山證券代表號申請Whoscall來電註記，提高投資人對於正確資訊管道辨識能力。同時設置反詐諮詢專線，於官方網站反詐騙專區揭露主管機關與警政署最新防詐資訊，協助投資人識別常見詐騙手法。並透過推行防詐作業措施、顧客關懷與宣導，多面向共同攔阻，有效防止顧客受騙，維護社會金融秩序。

此外，為落實普惠金融與高齡友善服務，玉山證券於電話語音服務系統新增高齡顧客優先進線選項，安排專責人員即時協助，打造貼心的金融服務體驗。在金融科技(FinTech)方面，玉山證券於官網及行動APP推出全新「ETF投資策略」功能，結合心理測驗與投資屬性分析，協助新世代投資人快速找到專屬配置，並鼓勵年輕族群提早培養理財觀念。在海外業務上，玉山證券透過複委託發展類財富管理業務，如固定收益產品、結構型產品、海外股票等。

近期更將推出小額債券電子下單平台，讓投資人可在國內以小額資金參與外國債券市場，擴大投資選擇。未來將持續以顧客體驗為核心，不斷優化商品設計與服務流程，提供更便捷且安全的金融服務。

得獎是榮譽更是責任，玉山將持續秉持「心清如玉、義重如山」的核心價值，強化內部管理、落實公平待客原則、發揮永續發展影響力，致力維護消費者權益及金融友善環境，創造客我價值，成為顧客最愛且信賴的企業。