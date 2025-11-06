外資前十月淨匯入創高 全年有望攻頂 展現對台灣市場的長線信心

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會公布2025年10月外資淨匯入15.5億美元，約折合台幣478億元（以月底匯率30.749元計），累計前十月淨匯入341億美元續寫史上同期新高。圖／聯合報系資料照
金管會公布2025年10月外資淨匯入15.5億美元，約折合台幣478億元（以月底匯率30.749元計），累計前十月淨匯入341億美元續寫史上同期新高，已達去年全年的92%，若未來兩個月續維持淨匯入步調，全年淨匯入有望戰新高。

回顧近三年外資資金動向，2023年全年淨匯入295億美元，2024年擴大到372億美元締造新高，今年前十月已達341億美元，換言之，只要年底前再進帳超過31億美元，即可改寫紀錄，展現外資對台灣市場的長線信心。

法人分析，外資加速匯入的背後，反映三大驅動力。首先，美國9、10月各降息1碼帶動全球股市齊揚，亞股中又以台股表現最突出，10月單月勁揚9.3%，吸引資金回流。

其次，AI供應鏈需求延續，帶動電子權值股動能不墜。第三，上市櫃企業基本面穩健、獲利亮眼，兼具股利與成長題材，使外資持續加碼。

據金管會統計，國內上市櫃公司累計前九月營收35.54兆元，是歷年同期最佳戰績，年增12.6%，展現強勁動能。9月底現金殖利率2.57%，加計股票股利2.66%，配息誘因強，提升台股對長線資金吸引力。

不過，從操作面來看，10月外陸資轉為淨賣超717.6億元台幣，累計前十月淨賣超擴大至839.5億元。金融圈認為，當時中美貿易戰僵局未解，加上AI族群估值偏高，使部分外資短線獲利了結，先行調節台股部位，隨後再以本金重新匯入布局。

10月底外資累積餘額攀升到3,173億美元，約折合新台幣9兆7,566億元，連續五個月穩守9兆元以上，顯示外資資金盤根深植、回流趨勢明確。

金管會昨（5）日公布外資動態。首季因川普高關稅政策影響，外資一度淨匯出17億美元；第2季美方釋出90天關稅緩衝後，資金回頭大舉淨匯入214億美元；第3季再增128億美元，第4季則延續溫和匯入格局。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同，被市場視為外資對台股基本面與政策環境的信心指標。

