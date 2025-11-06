快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

聽新聞
0:00 / 0:00

行政院長卓榮泰要求境外電商限期納管 經長：不開放陸資經營電商

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部長龔明鑫。 記者曾學仁／攝影
經濟部長龔明鑫。 記者曾學仁／攝影

行政院長卓榮泰要求境外電商限期納管，外界關切如何納管。經濟部長龔明鑫昨（5）日在立法院經濟委員會表示，不會開放陸資在台經營電商，目前淘寶、拼多多等均未取得相關許可。

經濟部官員強調，淘寶是透過香港公司在台設分公司，並未准許其在台設電商平台，民眾是跨境到中國大陸淘寶交易。

淘寶在台分公司僅核准廣告傳單分送業務，經濟部會了解其是否超過核准經營業務項目。官員強調，至於具體管理跨境平台，要看電商主管機關數位發展部的規劃。

電商 淘寶 經濟部

延伸閱讀

「共同守護台灣豬產業」 卓榮泰：預計11月8日起市場開始供應溫體豬

美最高法院審理對等關稅 美中談判底定…台美談判怎進行？經長回應了

非洲豬瘟產品從淘寶來？經長回應納管：不讓淘寶在台經營電商

普發現金1萬元怎麼花？經長龔明鑫：一起去國旅

相關新聞

483億 玉山金併購三商壽

玉山金控與三商美邦人壽昨天通過合意併購。玉山金控董事長黃男州表示，「三商壽是睡美人，只差一個資本注入的吻，就能變成健康活...

新聞分析／民營金控併購潮 公股靜悄悄

玉山金控正式宣布併購三商壽，國內金控版圖重新洗牌，然而，這幾年民營金控大肆在市場上「狩獵」，更顯得公股金控似乎在這波金控...

483億元 玉山金併三商壽 金控總資產將突破5.8兆元 躍上市第五大

玉山金控、三商美邦人壽昨（5）日宣布合意併購，換股比率為0.2486股玉山金換股1股三商壽，若以玉山金過去60日收盤價簡...

玉山金重訊揭露 還原三商壽出售案決策過程

三商壽出售案因投標者重訊揭露時機不一致引發討論，玉山金董事長黃男州昨（5）日還原董事會決策過程，強調今年1月董事會已授權...

三商壽董座翁肇喜談結親 翁陳兩家不一定要當董事

玉山金控昨（5）日宣布喜迎三商壽，明年1月23日舉行臨時股東會。而玉山金明年將進行董事改選，外界關注三商壽是否會派員進入...

業界：三商壽資金缺口 考驗玉山金經營

玉山金昨（5）日宣布以每股約8.2元合意併購三商壽，併購完成後，玉山金將躍升為第五大上市金控公司，補齊玉山金壽險版圖。對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。