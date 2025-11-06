行政院長卓榮泰要求境外電商限期納管 經長：不開放陸資經營電商

行政院長卓榮泰要求境外電商限期納管，外界關切如何納管。經濟部長龔明鑫昨（5）日在立法院經濟委員會表示，不會開放陸資在台經營電商，目前淘寶、拼多多等均未取得相關許可。

經濟部官員強調，淘寶是透過香港公司在台設分公司，並未准許其在台設電商平台，民眾是跨境到中國大陸淘寶交易。

淘寶在台分公司僅核准廣告傳單分送業務，經濟部會了解其是否超過核准經營業務項目。官員強調，至於具體管理跨境平台，要看電商主管機關數位發展部的規劃。