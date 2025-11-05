快訊

桃園南門市場大火！燒焦味飄散40里 從武陵高中到部桃都聞到

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是共和黨失敗主因

太子集團在台洗錢45億 檢方聲押禁見王昱堂、辜淑雯共5名台籍幹部

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／富邦證券「大自營」主管吳仁傑 轉戰永豐金證

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
富邦證券資深副總經理吳仁傑，已悄悄於10月底離開任職15年富邦證券。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
富邦證券資深副總經理吳仁傑，已悄悄於10月底離開任職15年富邦證券。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

富邦證券資深副總經理、掌管「大自營」部門的金融交易處長吳仁傑，已悄悄於10月底離開任職15年富邦證券，並於11月立刻轉戰永豐金證券，並同樣獲青睞擔任券商自有資金投資的部門主管。

今年56歲的吳仁傑，是國內證券市場資深的交易戰將，在富邦證券任職期間，負責督導股票、債券、其他衍生性商品等重要金融商品的投資交易，是富邦證券自營團隊的核心掌舵手。

證券圈人士分析，一般來說自營部門的主管「流動率高」，主因之一股市好的時候，投資替公司大幅賺錢，拿到的獎金分紅也相當驚人，但若遇到股市空頭或該年走勢呈現熊市，虧損也常常讓自營主管扛不住壓力。但吳仁傑在富邦證一待就是15年，不管是在交易市場的精準眼光、公司內部文化與溝通上，均是相當得心應手才能「不動如山」。

吳仁傑不僅具備深厚的自營操作經驗，對國內金融商品市場的發展亦有顯著貢獻。他曾擔任券商公會新金融商品委員會召集人，任內積極推動如槓桿、反向型ETN（指數投資證券）的發行，以及倡導定期定額投資ETN等便利投資人的措施，推動了國內衍生性金融商品市場的創新與活絡。

此次吳仁傑從富邦證券轉戰永豐金證券，並持續負責券商自營投資業務，市場預期他將以豐富的市場交易經驗，為永豐金證券的自營業務帶來新氣象和動能；而永豐金證今年中併購外資匯立證券，展現出在經紀市占率上擴張的野心、穩作前五大券商，此次挖角吳仁傑，也證明公司在自有資金運用方面，加速布局以提升整體獲利能力。

富邦

延伸閱讀

台股屢創新高 證交所擴大招募人才布新局

太子集團涉詐 港凍結3.5億美元資產 暫扣保險證券牌照

富邦證券主辦金像電第三次無擔保可轉換公司債 6日起受理競價拍賣

富邦證創新金融教育 受肯定

相關新聞

託付給玉山金！三商壽董座員工信曝：做出最有利於公司的決定

玉山金控（2884）與三商美邦人壽（2867）5日宣布合意併購。三商美邦人壽董事長翁肇喜5日亦發布「翁董致全體同仁」的一...

獨／富邦證券「大自營」主管吳仁傑 轉戰永豐金證

富邦證券資深副總經理、掌管「大自營」部門的金融交易處長吳仁傑，已悄悄於10月底離開任職15年富邦證券，並於11月立刻轉戰...

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

玉山金控及三商美邦人壽董事會同時於今(5)日通過雙方合意併購，此交易將全換股方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股...

新青安追回違規戶逾1億元 財政部擬排除年收入300萬元以上高薪族

新青安貸款專案將於明年7月31日到期，立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，會中詢答有多位立委關切新青安貸款執行情形...

三商壽誰入玉山董事會？董座：翁陳兩家不一定要當 嫁你一定對你好

玉山金控（2884）5日宣布喜迎三商壽（2867），明年1月23日將舉行臨時股東會。而玉山金明年將進行董事改選，外界關注...

玉山金併購三商壽案 金管會：送件後將依規定審查

玉山金今天晚間宣布併購三商美邦人壽，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。金管會今天表示，目前尚未收到申請案，後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。