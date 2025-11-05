獨／富邦證券「大自營」主管吳仁傑 轉戰永豐金證

富邦證券資深副總經理、掌管「大自營」部門的金融交易處長吳仁傑，已悄悄於10月底離開任職15年富邦證券，並於11月立刻轉戰永豐金證券，並同樣獲青睞擔任券商自有資金投資的部門主管。

今年56歲的吳仁傑，是國內證券市場資深的交易戰將，在富邦證券任職期間，負責督導股票、債券、其他衍生性商品等重要金融商品的投資交易，是富邦證券自營團隊的核心掌舵手。

證券圈人士分析，一般來說自營部門的主管「流動率高」，主因之一股市好的時候，投資替公司大幅賺錢，拿到的獎金分紅也相當驚人，但若遇到股市空頭或該年走勢呈現熊市，虧損也常常讓自營主管扛不住壓力。但吳仁傑在富邦證一待就是15年，不管是在交易市場的精準眼光、公司內部文化與溝通上，均是相當得心應手才能「不動如山」。

吳仁傑不僅具備深厚的自營操作經驗，對國內金融商品市場的發展亦有顯著貢獻。他曾擔任券商公會新金融商品委員會召集人，任內積極推動如槓桿、反向型ETN（指數投資證券）的發行，以及倡導定期定額投資ETN等便利投資人的措施，推動了國內衍生性金融商品市場的創新與活絡。

此次吳仁傑從富邦證券轉戰永豐金證券，並持續負責券商自營投資業務，市場預期他將以豐富的市場交易經驗，為永豐金證券的自營業務帶來新氣象和動能；而永豐金證今年中併購外資匯立證券，展現出在經紀市占率上擴張的野心、穩作前五大券商，此次挖角吳仁傑，也證明公司在自有資金運用方面，加速布局以提升整體獲利能力。