三商壽誰入玉山董事會？董座：翁陳兩家不一定要當 嫁你一定對你好

玉山金控（2884）5日宣布喜迎三商壽（2867），明年1月23日將舉行臨時股東會。而玉山金明年將進行董事改選，外界關注三商壽是否會派員進入玉山金董事會，對此，三商壽董事長翁肇喜表示，「重點不是當大股東還是小股東，而是要做好股東」，並強調未來三商投控若真的要派董事，也不一定是來自陳家或翁家，希望盡量脫離家族事業色彩。

玉山金及三商壽此次交易將全數以股份轉換方式進行，交易完成後，三商壽全體約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31%的玉山金股權，由於三商投控（2905）持股三商壽約31%，換算後三商投控將持有玉山金逾2%，換言之，將會有一席董事，外界關注未來將由誰出任。

翁肇喜表示，「三商投控或三商人壽，重點不是要做大股東，是要做好的股東，如果嫁你，一定要對你好。」至於未來會不會參與增資，就看董事會和董事長的規劃，「我們都會量力而為」。

至於三商大股東翁家與陳家，會不會進入玉山金董事會？翁肇喜說，在三商投控中，陳家與翁家是比較大的股東，但公司一向的共識都是「脫離家族企業色彩」，也不斷朝這個方向努力。翁肇喜說不能代表投控發言，但上來的董事不一定是翁家和陳家，而是專業優先。

玉山金董事長黃男州說，只要金控旗下有保險，董事會依法要納入保險專業的董事，目前玉山金控董事有銀行、證券專業的董事，但沒有保險專業董事，因此明年董事改選也必須要有保險董事加入，但仍需要股東會同意。