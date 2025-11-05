玉山金併購三商壽案 金管會：送件後將依規定審查

玉山金今天晚間宣布併購三商美邦人壽，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。金管會今天表示，目前尚未收到申請案，後續等業者送件後，將依規定進行審查。

玉山金與三商壽董事會同時在今天通過雙方合意併購，交易將全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權。雙方董事會今天通過在2026年1月23日召開股東臨時會通過合併案，此案還需要主管機關審議核可後才會生效。

金管會銀行局與保險局將一起審議此案。金管會官員指出，不管是金控還是非金控，如果要持有保險公司股份，只要持股超過10%就要經過核准才行。針對保險公司的買家，有5大審查原則，第1，必須承諾保戶權益100%不受損，保單契約不更動，同時承諾留用一定比率員工；第2是資金來源必須符合法令規定及具財務健全性。

第3是必須有專業能力經營保險業；第4是長期經營承諾；第5為必須有財務能力因應未來增資需求，如2026年要接軌IFRS 17與新一代清償能力制度（TW-ICS）。

同時，針對玉山金併購三商壽，金管會官員說明，會根據金融機構合併法第6條規定，審酌4大面向。第1，是否具擴大金融機構經濟規模、提升經營效率與提高國際競爭力，第2，對金融市場競爭因素的影響，第3為合併後的財務狀況、管理能力與經營健全性，第4，對增進公共利益的影響，包含促進金融安定與提升金融服務品質等。

官員指出，金控併購前後都要合規，也會檢視整體財業務管理能力、競爭力、經營健全性等，不過，目前尚未收到申請案，細節要等案件進來後，再依規定審查。