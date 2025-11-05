玉山金併購三商壽案 金管會：送件後將依規定審查

快訊

中央社／ 台北5日電
玉山金控與三商美邦人壽今日晚間共同舉行記者會宣布通過雙方合意併購，玉山金控董事長黃男州（左三）與三商人壽董事長翁肇喜（右三）握手致意。三商壽副董事長許瀞心（右二）、三商壽總經理陳宏昇（右一）與玉山金總經理陳茂欽（左二）、玉山金財務長程國榮（左一）等人也一併出席。聯合報記者季相儒／攝影
玉山金今天晚間宣布併購三商美邦人壽，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。金管會今天表示，目前尚未收到申請案，後續等業者送件後，將依規定進行審查。

玉山金與三商壽董事會同時在今天通過雙方合意併購，交易將全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權。雙方董事會今天通過在2026年1月23日召開股東臨時會通過合併案，此案還需要主管機關審議核可後才會生效。

金管會銀行局與保險局將一起審議此案。金管會官員指出，不管是金控還是非金控，如果要持有保險公司股份，只要持股超過10%就要經過核准才行。針對保險公司的買家，有5大審查原則，第1，必須承諾保戶權益100%不受損，保單契約不更動，同時承諾留用一定比率員工；第2是資金來源必須符合法令規定及具財務健全性。

第3是必須有專業能力經營保險業；第4是長期經營承諾；第5為必須有財務能力因應未來增資需求，如2026年要接軌IFRS 17與新一代清償能力制度（TW-ICS）。

同時，針對玉山金併購三商壽，金管會官員說明，會根據金融機構合併法第6條規定，審酌4大面向。第1，是否具擴大金融機構經濟規模、提升經營效率與提高國際競爭力，第2，對金融市場競爭因素的影響，第3為合併後的財務狀況、管理能力與經營健全性，第4，對增進公共利益的影響，包含促進金融安定與提升金融服務品質等。

官員指出，金控併購前後都要合規，也會檢視整體財業務管理能力、競爭力、經營健全性等，不過，目前尚未收到申請案，細節要等案件進來後，再依規定審查。

