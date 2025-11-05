快訊

託付給玉山金！三商壽董座員工信曝：做出最有利於公司的決定

南韓人不炒幣了？龍頭交易所成交量暴跌八成 散戶熱錢轉進「這裡」

調查局追太子集團洗錢…查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」 天王周杰倫也有

新壽「新光華山金融中心」落成啟用 北市西區A級商辦新亮點

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新光華山金融中心落成啟用典禮，新光人壽董事長魏寶生（左）及副董事長洪士琪（右）分別手拿鳳梨與蘿蔔合影，期盼租戶「好運彩頭旺旺來」。圖／新光人壽提供
新光華山金融中心落成啟用典禮，新光人壽董事長魏寶生（左）及副董事長洪士琪（右）分別手拿鳳梨與蘿蔔合影，期盼租戶「好運彩頭旺旺來」。圖／新光人壽提供

台新新光金控(2887)子公司新光人壽興建的A級商辦「新光華山金融中心」，正式落成啟用，典禮由新壽董事長魏寶生、副董事長洪士琪、總經理黃敏義共同出席剪綵。

典禮並邀請李祖原聯合建築師事務所建築師黃文旭、豐譽聯合工程公司創辦人賴悅顏、萬國法律事務所律師黃帥升、林同棪工程顧問公司資深副總經理黃弼僉等貴賓蒞臨。「新光華山金融中心」可望成為大型企業總部落腳台北西區國門的首選，不但為新光人壽挹注穩定租金收益，更可望為進駐的企業創造長期永續的品牌價值。

董事長魏寶生表示，新壽長期深耕不動產領域，不僅追求穩健的投資報酬，更重視對城市環境的永續貢獻。「新光華山金融中心」作為新壽在不動產開發的又一項重要里程碑，正是以這樣的理念出發，打造兼具節能、舒適與高效的現代辦公環境，期望成為區域內標竿性的商辦大樓，讓優秀企業與新創團隊共同在此開創嶄新篇章，也期盼透過這座建築，讓更多人感受到新壽「穩健、創新、永續」的品牌精神。

新光華山金融中心坐落於台北市中正區杭州北路26號，為新光人壽於2018年向國產署標下商用地上權後所開發的商辦大樓，地段優越且交通便捷，步行5分鐘內可抵達華山文創園區與捷運善導寺站，並串聯忠孝西路與捷運藍線，直通台北車站與雙子星計畫核心圈。全案規劃地下5層、地上21層，提供100至3,000坪不等的彈性租賃面積選擇；高樓層辦公區還享有寬闊視野，可俯瞰都會綠意與藝文景致。

新光華山金融中心採用單元式帷幕牆，不但大幅提升施工品質與安全，創造出獨特的斜線外觀， 在建築規劃上，新光人壽導入ESG永續經營理念，積極響應政府綠電政策，打造節能環保新典範，全案預計取得銀級綠建築標章，全面降低營運碳排量。目前已陸續有營造工程、跨國設計、資訊科技等公司入駐，並有律師事務所及知名服飾品牌選擇在此開業，新壽歡迎各大企業預約參觀，搶先布局未來總部門戶。

新壽於全台擁有195件不動產標的，全年度租金收益上看51億元。目前，新壽仍有南港轉運站大樓與高雄前金大樓正在興建中，前金大樓亦於日前完成上樑，皆預期將可於2026年竣工；新光南東大樓都更案也預計於2028年改建完工，相關資產增值行情可期，未來都將帶來長期穩定的租金收益。

新壽 商辦

延伸閱讀

新聞幕後／迎輝達「分手費」44.7億 新壽在乎關鍵曝光

新壽解約時程？蔣萬安盼：下周一完成終止合約簽訂

新壽「分手費」比北市府預估高10%？ 吳東亮：不會吧

傳黃仁勳周六現身台積電運動會 蔣萬安：希望碰面

相關新聞

託付給玉山金！三商壽董座員工信曝：做出最有利於公司的決定

玉山金控（2884）與三商美邦人壽（2867）5日宣布合意併購。三商美邦人壽董事長翁肇喜5日亦發布「翁董致全體同仁」的一...

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

玉山金控及三商美邦人壽董事會同時於今(5)日通過雙方合意併購，此交易將全換股方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股...

新青安追回違規戶逾1億元 財政部擬排除年收入300萬元以上高薪族

新青安貸款專案將於明年7月31日到期，立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，會中詢答有多位立委關切新青安貸款執行情形...

三商壽誰入玉山董事會？董座：翁陳兩家不一定要當 嫁你一定對你好

玉山金控（2884）5日宣布喜迎三商壽（2867），明年1月23日將舉行臨時股東會。而玉山金明年將進行董事改選，外界關注...

玉山金併購三商壽案 金管會：送件後將依規定審查

玉山金今天晚間宣布併購三商美邦人壽，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。金管會今天表示，目前尚未收到申請案，後...

最強前十月！外資淨匯入341億美元 全年匯入量能料再破紀錄

金管會公布2025年10月外資淨匯入15.5億美元，約折合台幣477億元（以月底匯率30.749元計），累計前十月淨匯入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。