新壽「新光華山金融中心」落成啟用 北市西區A級商辦新亮點

台新新光金控(2887)子公司新光人壽興建的A級商辦「新光華山金融中心」，正式落成啟用，典禮由新壽董事長魏寶生、副董事長洪士琪、總經理黃敏義共同出席剪綵。

典禮並邀請李祖原聯合建築師事務所建築師黃文旭、豐譽聯合工程公司創辦人賴悅顏、萬國法律事務所律師黃帥升、林同棪工程顧問公司資深副總經理黃弼僉等貴賓蒞臨。「新光華山金融中心」可望成為大型企業總部落腳台北西區國門的首選，不但為新光人壽挹注穩定租金收益，更可望為進駐的企業創造長期永續的品牌價值。

董事長魏寶生表示，新壽長期深耕不動產領域，不僅追求穩健的投資報酬，更重視對城市環境的永續貢獻。「新光華山金融中心」作為新壽在不動產開發的又一項重要里程碑，正是以這樣的理念出發，打造兼具節能、舒適與高效的現代辦公環境，期望成為區域內標竿性的商辦大樓，讓優秀企業與新創團隊共同在此開創嶄新篇章，也期盼透過這座建築，讓更多人感受到新壽「穩健、創新、永續」的品牌精神。

新光華山金融中心坐落於台北市中正區杭州北路26號，為新光人壽於2018年向國產署標下商用地上權後所開發的商辦大樓，地段優越且交通便捷，步行5分鐘內可抵達華山文創園區與捷運善導寺站，並串聯忠孝西路與捷運藍線，直通台北車站與雙子星計畫核心圈。全案規劃地下5層、地上21層，提供100至3,000坪不等的彈性租賃面積選擇；高樓層辦公區還享有寬闊視野，可俯瞰都會綠意與藝文景致。

新光華山金融中心採用單元式帷幕牆，不但大幅提升施工品質與安全，創造出獨特的斜線外觀， 在建築規劃上，新光人壽導入ESG永續經營理念，積極響應政府綠電政策，打造節能環保新典範，全案預計取得銀級綠建築標章，全面降低營運碳排量。目前已陸續有營造工程、跨國設計、資訊科技等公司入駐，並有律師事務所及知名服飾品牌選擇在此開業，新壽歡迎各大企業預約參觀，搶先布局未來總部門戶。

新壽於全台擁有195件不動產標的，全年度租金收益上看51億元。目前，新壽仍有南港轉運站大樓與高雄前金大樓正在興建中，前金大樓亦於日前完成上樑，皆預期將可於2026年竣工；新光南東大樓都更案也預計於2028年改建完工，相關資產增值行情可期，未來都將帶來長期穩定的租金收益。