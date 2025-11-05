金管會主委：對標國際法規與政策誘因 拚亞洲資產管理樞紐

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會主委彭金隆說，打造亞洲資產管理中心已列為國家級重點政策，政府將虛心學習國際成功經驗，結合台灣獨有優勢，建構「對標國際的法規制度與政策誘因」，全力推進亞資中心發展，讓台灣成為亞洲資產管理樞紐。

經濟日報5日舉辦「川普變因，資產配置新策略」論壇，彭金隆致詞時做了上述表示。

彭金隆指出，台灣已具備四大優勢：一是完整的產業與供應鏈，二是充沛的民間財富與資金，三是強勁的投資意願，四是優秀的金融人才。這些條件奠定台灣在亞洲資產管理版圖中不可取代的地位。

他強調，現在推動亞資中心「條件成熟、時機正好」，政府將以制度創新與政策誘因雙軌並進的方式，與國際接軌。

亞洲資產管理中心的發展歷程從1995年、2001年到2012年多次啟動，但當時時機未至、條件未全，如今台灣已具備突破能量。過去一年，金管會在行政院帶領下結合各部會通力合作，推動多項關鍵政策，從理念轉為行動，以具體成果證明決心。

例如，高雄資產管理示範專區從規劃到上路僅半年，已開放38項創新業務、吸引37家金融機構進駐；私人銀行業務自去年底開放至今，已有21家、總管理資產規模1.89兆元，年底可望突破2兆元。

TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）自7月上線三個月，19家投信、31檔基金參與，已吸引逾5萬人開戶，顯示國人理財意識升級。

同時，資本市場也展開制度創新。金管會啟動「亞洲創新籌資平台」，目標吸引國內外重點產業在台掛牌，讓台灣成為「亞洲的那斯達克」。

此外，主動式ETF半年即累積650億元規模，首檔台灣跨境ETF更已於東京證交所掛牌，國際大型資產管理公司亦紛紛增設區域中心，顯示市場信心提升。

彭金隆指出，亞資中心的打造並非短期工程，其他國家往往花費30年以上才見成效，「我們今天不做，明天做會更困難」。他強調，金管會不會止步於現有成果，將持續修訂法規、優化稅制誘因、鬆綁跨境投資門檻，並引導金融機構拓展海外業務模式，提升制度競爭力與國際能見度。

亞資中心的建構是一場「國家級的長期奮戰」，政府是啟動者，但最終成敗將取決於金融業與民間資本的共同投入。

他期許，未來六年內，台灣金融業能如同科技產業般成為世界舞台的焦點，以制度與創新的雙引擎，驅動台灣邁向亞洲資產管理樞紐的新時代。

金管會 金融業 彭金隆

