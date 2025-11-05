託付給玉山金！三商壽董座員工信曝：做出最有利於公司的決定

玉山金控（2884）與三商美邦人壽（2867）5日宣布合意併購。三商美邦人壽董事長翁肇喜5日亦發布「翁董致全體同仁」的一封信，對全體三商美邦人壽員工溫情喊話。翁肇喜表示，董事會在多方評量後，做出了我們相信是最有利於公司末來可以穩健發展的決定：將公司託付給玉山金控，他一直相信「同行不是冤家；異業可以為師」，並期盼新生的三商美邦人壽可以蛻變得更加完美。

翁肇喜信件全文如下：

一直以來，我們都知道三商美邦人壽是一家底子很好、誠信經營的公司，即使這幾年因為經濟環境波動、壽險市場商品轉型等因素，面臨一些挑戰，但我們依然對公司長遠的穩健發展充滿信心。然而在幾次環境劇烈波動的情況下汲取經驗後，我們也深刻了解到，在資本有限的情況下，公司對於投資機會及避險空間的操作都會相對有限，不利於公司獲利動能的提升，將使得整體發展關步逐漸停滯趨緩，面臨瓶頸。

因此我們持續在尋找「有充沛資源、有經營knowhow（知識技能）、能讓公司獲利增加」的策略投資人，如今終於找到玉山金控這個與我們有著共同理念的合作對象，更好的消息是：由於玉山金控恰好缺少了壽險事業體，與我們不但有優勢互補的綜效，對於各位同仁的工作權益；也能夠得到充分的保障。

三商集團並沒有離開。只是換個角色持續支持這家公司，或許公司未來名稱有所更換的可能，但公司永續經營的團隊目標及理念將不會有所改變。也希望各位同仁能夠持續在各自的崗位上當責、出力。值此公司轉型、重生的重要階段，能夠持續發揮專業精神，自豪自傲地將事情做好、做完美，不辜負保戶跟股東的期待和信賴，讓我們新生的三商美邦人壽可以蛻變得更加完美。