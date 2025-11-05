快訊

託付給玉山金！三商壽董座員工信曝：做出最有利於公司的決定

南韓人不炒幣了？龍頭交易所成交量暴跌八成 散戶熱錢轉進「這裡」

調查局追太子集團洗錢…查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」 天王周杰倫也有

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
玉山金控與三商美邦人壽今日晚間共同舉行記者會宣布通過雙方合意併購，玉山金控董事長黃男州（左）與三商人壽董事長翁肇喜（右）握手致意。記者季相儒／攝影
玉山金控與三商美邦人壽今日晚間共同舉行記者會宣布通過雙方合意併購，玉山金控董事長黃男州（左）與三商人壽董事長翁肇喜（右）握手致意。記者季相儒／攝影

玉山金控（2884）與三商美邦人壽（2867）5日宣布合意併購。三商美邦人壽董事長翁肇喜5日亦發布「翁董致全體同仁」的一封信，對全體三商美邦人壽員工溫情喊話。翁肇喜表示，董事會在多方評量後，做出了我們相信是最有利於公司末來可以穩健發展的決定：將公司託付給玉山金控，他一直相信「同行不是冤家；異業可以為師」，並期盼新生的三商美邦人壽可以蛻變得更加完美。

翁肇喜信件全文如下：

今天董事會在多方評量後，做出了我們相信是最有利於公司末來可以穩健發展的決定：將公司託付給玉山金控，共同攜手打拼，我一向相信「同行不是冤家；異業可以為師」，只要是同樣秉持誠信經營的理念、有志於永續經營的企業家必然可以共同合作，互相扶持成長。期待在玉山金控更豐富的資源挹注及新的文化激盪之下，可以讓公司的競爭力加倍提升。

一直以來，我們都知道三商美邦人壽是一家底子很好、誠信經營的公司，即使這幾年因為經濟環境波動、壽險市場商品轉型等因素，面臨一些挑戰，但我們依然對公司長遠的穩健發展充滿信心。然而在幾次環境劇烈波動的情況下汲取經驗後，我們也深刻了解到，在資本有限的情況下，公司對於投資機會及避險空間的操作都會相對有限，不利於公司獲利動能的提升，將使得整體發展關步逐漸停滯趨緩，面臨瓶頸。

因此我們持續在尋找「有充沛資源、有經營knowhow（知識技能）、能讓公司獲利增加」的策略投資人，如今終於找到玉山金控這個與我們有著共同理念的合作對象，更好的消息是：由於玉山金控恰好缺少了壽險事業體，與我們不但有優勢互補的綜效，對於各位同仁的工作權益；也能夠得到充分的保障。

三商集團並沒有離開。只是換個角色持續支持這家公司，或許公司未來名稱有所更換的可能，但公司永續經營的團隊目標及理念將不會有所改變。也希望各位同仁能夠持續在各自的崗位上當責、出力。值此公司轉型、重生的重要階段，能夠持續發揮專業精神，自豪自傲地將事情做好、做完美，不辜負保戶跟股東的期待和信賴，讓我們新生的三商美邦人壽可以蛻變得更加完美。

玉山金控 三商美邦人壽 董事長

