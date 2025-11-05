聽新聞
影／玉山金併購三商壽 黃男州：打造銀行、保險、證券完整金融生態圈
玉山金控與三商美邦人壽今日董事會同意以全換股方式進行合併，玉山金將發行新股換取三商壽全部股權，待2026年1月23日股東臨時會通過及主管機關核准後生效。
今天晚間玉山金控與三商人壽舉行聯合記者會，玉山金控董事長黃男州表示，此次為雙方合意併購，是擴大金控版圖的重要里程碑。合併後玉山金資產規模將突破新台幣5.8兆元，成為國內第五大上市金控，並形成銀行、壽險、證券與投信協同的完整金融生態圈，提供以顧客為中心的整合性產品與服務。
黃男州指出，本案以百分之百換股方式合併，玉山金與三商壽股東將共同分享未來經營成果。他強調，玉山金已組成超過50人的專案小組，並委託精算、財務、法律等專業顧問進行完整盡職調查，確保交易規模、條件與未來營運均在可控且可管理範圍內。從資產、通路及營運規模來看，三商壽與玉山金高度契合，符合玉山金長期發展策略。
黃男州表示，期待此次合併能為股東、顧客與員工創造三贏局面，推動玉山金邁入新成長階段。
