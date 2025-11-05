快訊

託付給玉山金！三商壽董座員工信曝：做出最有利於公司的決定

南韓人不炒幣了？龍頭交易所成交量暴跌八成 散戶熱錢轉進「這裡」

調查局追太子集團洗錢…查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」 天王周杰倫也有

聽新聞
0:00 / 0:00

影／玉山金併購三商壽 黃男州：打造銀行、保險、證券完整金融生態圈

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
玉山金控與三商美邦人壽今日晚間共同舉行記者會宣布通過雙方合意併購，玉山金控董事長黃男州（左）與三商人壽董事長翁肇喜（右）握手致意。記者季相儒／攝影
玉山金控與三商美邦人壽今日晚間共同舉行記者會宣布通過雙方合意併購，玉山金控董事長黃男州（左）與三商人壽董事長翁肇喜（右）握手致意。記者季相儒／攝影

玉山金控與三商美邦人壽今日董事會同意以全換股方式進行合併，玉山金將發行新股換取三商壽全部股權，待2026年1月23日股東臨時會通過及主管機關核准後生效。

今天晚間玉山金控與三商人壽舉行聯合記者會，玉山金控董事長黃男州表示，此次為雙方合意併購，是擴大金控版圖的重要里程碑。合併後玉山金資產規模將突破新台幣5.8兆元，成為國內第五大上市金控，並形成銀行、壽險、證券與投信協同的完整金融生態圈，提供以顧客為中心的整合性產品與服務。

黃男州指出，本案以百分之百換股方式合併，玉山金與三商壽股東將共同分享未來經營成果。他強調，玉山金已組成超過50人的專案小組，並委託精算、財務、法律等專業顧問進行完整盡職調查，確保交易規模、條件與未來營運均在可控且可管理範圍內。從資產、通路及營運規模來看，三商壽與玉山金高度契合，符合玉山金長期發展策略。

黃男州表示，期待此次合併能為股東、顧客與員工創造三贏局面，推動玉山金邁入新成長階段。

玉山金控與三商美邦人壽今日晚間共同舉行記者會宣布通過雙方合意併購，玉山金控董事長黃男州（左）與三商人壽董事長翁肇喜（右）出席。記者季相儒／攝影
玉山金控與三商美邦人壽今日晚間共同舉行記者會宣布通過雙方合意併購，玉山金控董事長黃男州（左）與三商人壽董事長翁肇喜（右）出席。記者季相儒／攝影
玉山金控與三商美邦人壽今日晚間共同舉行記者會宣布通過雙方合意併購，玉山金控董事長黃男州（左三）與三商人壽董事長翁肇喜（右三）握手致意。三商壽副董事長許瀞心（右二）、三商壽總經理陳宏昇（右一）與玉山金總經理陳茂欽（左二）、玉山金財務長程國榮（左一）等人也一併出席。記者季相儒／攝影
玉山金控與三商美邦人壽今日晚間共同舉行記者會宣布通過雙方合意併購，玉山金控董事長黃男州（左三）與三商人壽董事長翁肇喜（右三）握手致意。三商壽副董事長許瀞心（右二）、三商壽總經理陳宏昇（右一）與玉山金總經理陳茂欽（左二）、玉山金財務長程國榮（左一）等人也一併出席。記者季相儒／攝影
玉山金控董事長黃男州表示，此次為雙方合意併購，是擴大金控版圖的重要里程碑。記者季相儒／攝影
玉山金控董事長黃男州表示，此次為雙方合意併購，是擴大金控版圖的重要里程碑。記者季相儒／攝影
玉山金控與三商美邦人壽今日晚間共同舉行記者會宣布通過雙方合意併購，玉山金控董事長黃男州（左）與三商人壽董事長翁肇喜（右）互相致意。記者季相儒／攝影
玉山金控與三商美邦人壽今日晚間共同舉行記者會宣布通過雙方合意併購，玉山金控董事長黃男州（左）與三商人壽董事長翁肇喜（右）互相致意。記者季相儒／攝影

玉山金控 股東臨時會 三商壽

延伸閱讀

玉山金、三商壽結親 今定案

併購案只等董事會拍板 玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

「金金併」前兆？玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

玉山銀達拉斯辦事處 開業

相關新聞

託付給玉山金！三商壽董座員工信曝：做出最有利於公司的決定

玉山金控（2884）與三商美邦人壽（2867）5日宣布合意併購。三商美邦人壽董事長翁肇喜5日亦發布「翁董致全體同仁」的一...

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

玉山金控及三商美邦人壽董事會同時於今(5)日通過雙方合意併購，此交易將全換股方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股...

新青安追回違規戶逾1億元 財政部擬排除年收入300萬元以上高薪族

新青安貸款專案將於明年7月31日到期，立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，會中詢答有多位立委關切新青安貸款執行情形...

三商壽誰入玉山董事會？董座：翁陳兩家不一定要當 嫁你一定對你好

玉山金控（2884）5日宣布喜迎三商壽（2867），明年1月23日將舉行臨時股東會。而玉山金明年將進行董事改選，外界關注...

玉山金併購三商壽案 金管會：送件後將依規定審查

玉山金今天晚間宣布併購三商美邦人壽，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。金管會今天表示，目前尚未收到申請案，後...

最強前十月！外資淨匯入341億美元 全年匯入量能料再破紀錄

金管會公布2025年10月外資淨匯入15.5億美元，約折合台幣477億元（以月底匯率30.749元計），累計前十月淨匯入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。