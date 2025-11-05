外資10月淨匯入15.54億美元 2021年來同期第2大
台股10月屢創新高，累計大漲2412點，金管會今天公布，外陸資10月淨匯入15.54億美元，為2021年以來同期第2大淨匯入；今年截至10月底，外陸資累計淨匯入達340.99億美元，創下2021年以來同期第1大累計淨匯入。
金管會今天公布外資及陸資淨匯出入動向。今年10月外資單月淨匯入15.53億美元，陸資則為淨匯入0.01億美元，整體外資（外資加陸資）單月呈淨匯入15.54億美元，寫下2021年以來同期第2大淨匯入。
金管會官員說明，10月外陸資單月賣超上市櫃股票新台幣717.59億元，為2021年以來同期第3大賣超，由於台股10月屢創歷史新高，外陸資可能有所調節。
整體來看，金管會指出，外陸資今年前10月累計淨匯入340.99億美元，寫下2021年以來同期第1大累計淨匯入。
今年截至10月底，外陸資累計賣超新台幣839.51億元，但同期仍呈現淨匯入。對此，金管會官員表示，雖然外資在台股賣超，但不見得就會匯出資金，可能資金還是留在台灣。
