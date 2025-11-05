胡則華掌亞資中心推動辦公室CEO 肩負3大職責

臺灣證券交易所為加速推動「亞洲資產管理中心」的國家級金融戰略，延攬前金管會金融市場發展及創新處長胡則華出任亞洲資產管理中心推動辦公室首任執行長，可以視為政府與市場周邊單位衝刺國際化目標的布局。

胡則華除了是直屬證交所總經理李愛玲的業務委員，也將主掌亞資中心的推動政策。胡則華擁有美國杜克大學及南加州大學雙碩士學位，曾任金管會綜合規劃處長，也調任過新成立的金融市場發展及創新處長。

業界普遍認為，胡則華具備高度的國際視野與卓越語言能力，尤其流利的英文，使她成為推動台灣金融市場走向國際的理想人選。本次轉戰證交所，正是證交所借重她的跨領域整合能力與行政經驗，以打響台灣證券「國際盃」的具體行動。

亞洲資產管理中心推動辦公室是行政院決策、金管會執行下，由證交所統籌設立的服務層級專責單位，其核心目標是提升台灣資產管理的國際能見度與吸引力，具體包括三大職責：一、推動五大計畫，涵蓋壯大資產管理、普惠永續融合、財富管理促進、資金投入公建以及擴大投資臺灣等，以全方位強化資產管理產業生態圈。

二、打造創新平台。建設「亞洲創新籌資平台」，並加速創新板的國際化進程，期盼將台灣資本市場打造成為「亞洲那斯達克」。三、建構一站式服務，打造境外資產管理平台（OAMU）與強化TISA制度，提供更便捷的跨境金融服務。

胡則華執掌此推動辦公室，將肩負協調證券期貨周邊單位、加速法規調適、並實際提供業務支援的重任，證交所期許加速達成台灣成為亞洲資產管理中心的願景，並進一步提升台灣金融市場在國際上的競爭力。