快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

收息族慘遭修理…不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

胡則華掌亞資中心推動辦公室CEO 肩負3大職責

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所為加速推動「亞洲資產管理中心」的國家級金融戰略，延攬前金管會金融市場發展及創新處長胡則華出任亞洲資產管理中心推動辦公室首任執行長，可以視為政府與市場周邊單位衝刺國際化目標的布局。

胡則華除了是直屬證交所總經理李愛玲的業務委員，也將主掌亞資中心的推動政策。胡則華擁有美國杜克大學及南加州大學雙碩士學位，曾任金管會綜合規劃處長，也調任過新成立的金融市場發展及創新處長。

業界普遍認為，胡則華具備高度的國際視野與卓越語言能力，尤其流利的英文，使她成為推動台灣金融市場走向國際的理想人選。本次轉戰證交所，正是證交所借重她的跨領域整合能力與行政經驗，以打響台灣證券「國際盃」的具體行動。

亞洲資產管理中心推動辦公室是行政院決策、金管會執行下，由證交所統籌設立的服務層級專責單位，其核心目標是提升台灣資產管理的國際能見度與吸引力，具體包括三大職責：一、推動五大計畫，涵蓋壯大資產管理、普惠永續融合、財富管理促進、資金投入公建以及擴大投資臺灣等，以全方位強化資產管理產業生態圈。

二、打造創新平台。建設「亞洲創新籌資平台」，並加速創新板的國際化進程，期盼將台灣資本市場打造成為「亞洲那斯達克」。三、建構一站式服務，打造境外資產管理平台（OAMU）與強化TISA制度，提供更便捷的跨境金融服務。

胡則華執掌此推動辦公室，將肩負協調證券期貨周邊單位、加速法規調適、並實際提供業務支援的重任，證交所期許加速達成台灣成為亞洲資產管理中心的願景，並進一步提升台灣金融市場在國際上的競爭力。

證交所 金管會

延伸閱讀

聯邦投信再添猛將！莊雅晴總經理攜手高福乾副總衝刺新局

新紡通過出售士林友誼大樓予新光醫院 待股東會拍板

台股屢創新高 證交所擴大招募人才布新局

證交所金融服務愛心公益嘉年華 以行動落實金融教育與社會關懷

相關新聞

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

玉山金控及三商美邦人壽董事會同時於今(5)日通過雙方合意併購，此交易將全換股方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股...

新青安追回違規戶逾1億元 財政部擬排除年收入300萬元以上高薪族

新青安貸款專案將於明年7月31日到期，立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，會中詢答有多位立委關切新青安貸款執行情形...

游天立出任 渣打總經理兼財管暨消金事業總處負責人

渣打國際商業銀行今(5)日宣布，董事會通過任命財富管理暨消費金融事業總處負責人游天立先生為候任總經理，待主管機關核准後，...

直播／玉山金確定併三商壽？ 17：30召開重訊記者會

玉山金（2884）、三商壽（2867）及三商（2905） 於5日17時30分，於證交所召開重訊記者會，由林俊佑資深協理、...

推動泛公股「公私併」？ 財長莊翠雲允諾2個月提評估報告

立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，立委賴士葆質詢時提到，現在民營金控靠金金併壯大規模，但泛公股排名相對就越來越後...

臺銀黃金王子楊天立：金價修正意料之中 上升趨勢並未改變

受到美元觸及三個月高點，加上投資人靜待經濟數據以評估聯準會（Fed）貨幣政策展望，現貨黃金價格4日下跌超過1%，滑落至每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。