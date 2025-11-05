永豐金攜手高檢署 簽訂「可疑交易分析機制」MOU

永豐金控（2890）5日與臺灣高等檢察署（以下簡稱高檢署）正式簽訂「可疑交易分析機制」專案合作意向書(MOU)。此次合作，象徵金融業與司法機關攜手打造更完善的防詐聯防網絡，積極守護民眾財產安全，強化金融體系反詐及洗錢防制能力。

本次簽署儀式在法務部部長鄭銘謙及永豐金控董事長陳思寬的見證下，由永豐金控總經理朱士廷、高檢署檢察長張斗輝共同代表簽署，金融監督管理委員會銀行局副局長王允中，以及台北、新北、士林地檢署檢察長等多位貴賓亦蒞臨觀禮。現場並邀請永豐金控一級主管、各子公司總經理、法遵主管及永豐銀行打詐工作小組主管共同參與，展現跨界合作的高度重視。

永豐金控董事長陳思寬表示，隨著科技發展與金融服務多元化，詐欺與洗錢犯罪手法日益複雜，金融帳戶成為不法分子覬覦的目標。面對挑戰，金融機構需結合司法機關專業與資源，才能有效建構更全面、更即時的防詐聯防網絡。永豐金控長期致力於金融防詐與洗錢防制，積極運用金融科技打造全面聯防阻詐機制，深入分析交易模式、異常註記等可疑特徵，掌握潛藏的不法金融帳戶並建立預測模型，強化整體風險控管，並主動與司法機關攜手合作，落實「防詐、反洗錢」的共同目標。

根據本次簽署的合作意向書，永豐與高檢署將分享交流可疑交易異常因子、參數模型及重大金融詐欺情資，以強化預警偵測機制，提升防堵金融詐欺及洗錢犯罪的即時性與準確性，及時攔阻不法金流、溯源查緝詐欺集團，遏止犯罪，建構更為縝密之金融體系的安全防線，落實防制金融犯罪。

永豐對於守護民眾寶貴資產不遺餘力，臨櫃關懷、科技防詐雙管齊下！永豐銀行去(2024)年分行臨櫃成功攔阻逾500起疑似詐騙案，累積阻詐總金額近新臺幣3億元；今(2025)年前三季分行臨櫃成功攔阻近500起疑似詐騙案，累積阻詐總金額逾新臺幣3億元。

永豐金控未來將持續深化與司法機關的合作，結合科技與專業，持續提升金融防詐與洗錢防制量能，打造更安全的金融防護網與值得信賴的金融環境，守護民眾財產安全。