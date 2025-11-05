快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

收息族慘遭修理…不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

永豐金攜手高檢署 簽訂「可疑交易分析機制」MOU

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐金控與臺灣高等檢察署正式簽訂「可疑交易分析機制」專案合作意向書，象徵金融業與司法機關攜手打造防詐聯防網絡，積極守護民眾財產安全。永豐金／提供
永豐金控與臺灣高等檢察署正式簽訂「可疑交易分析機制」專案合作意向書，象徵金融業與司法機關攜手打造防詐聯防網絡，積極守護民眾財產安全。永豐金／提供

永豐金控（2890）5日與臺灣高等檢察署（以下簡稱高檢署）正式簽訂「可疑交易分析機制」專案合作意向書(MOU)。此次合作，象徵金融業與司法機關攜手打造更完善的防詐聯防網絡，積極守護民眾財產安全，強化金融體系反詐及洗錢防制能力。

本次簽署儀式在法務部部長鄭銘謙及永豐金控董事長陳思寬的見證下，由永豐金控總經理朱士廷、高檢署檢察長張斗輝共同代表簽署，金融監督管理委員會銀行局副局長王允中，以及台北、新北、士林地檢署檢察長等多位貴賓亦蒞臨觀禮。現場並邀請永豐金控一級主管、各子公司總經理、法遵主管及永豐銀行打詐工作小組主管共同參與，展現跨界合作的高度重視。

永豐金控董事長陳思寬表示，隨著科技發展與金融服務多元化，詐欺與洗錢犯罪手法日益複雜，金融帳戶成為不法分子覬覦的目標。面對挑戰，金融機構需結合司法機關專業與資源，才能有效建構更全面、更即時的防詐聯防網絡。永豐金控長期致力於金融防詐與洗錢防制，積極運用金融科技打造全面聯防阻詐機制，深入分析交易模式、異常註記等可疑特徵，掌握潛藏的不法金融帳戶並建立預測模型，強化整體風險控管，並主動與司法機關攜手合作，落實「防詐、反洗錢」的共同目標。

根據本次簽署的合作意向書，永豐與高檢署將分享交流可疑交易異常因子、參數模型及重大金融詐欺情資，以強化預警偵測機制，提升防堵金融詐欺及洗錢犯罪的即時性與準確性，及時攔阻不法金流、溯源查緝詐欺集團，遏止犯罪，建構更為縝密之金融體系的安全防線，落實防制金融犯罪。

永豐對於守護民眾寶貴資產不遺餘力，臨櫃關懷、科技防詐雙管齊下！永豐銀行去(2024)年分行臨櫃成功攔阻逾500起疑似詐騙案，累積阻詐總金額近新臺幣3億元；今(2025)年前三季分行臨櫃成功攔阻近500起疑似詐騙案，累積阻詐總金額逾新臺幣3億元。

永豐金控未來將持續深化與司法機關的合作，結合科技與專業，持續提升金融防詐與洗錢防制量能，打造更安全的金融防護網與值得信賴的金融環境，守護民眾財產安全。

永豐金控 洗錢防制 詐欺

延伸閱讀

誰卡雙城？綠指非中央 林奕華：9月22日前中央都沒正式回覆

雙城論壇年底舉辦？ 蔣萬安曝MOU進度：中央陸續同意

警察局招募臨時演員日薪4千拍防詐影片？正牌台南市警局：是詐騙

兆豐證公平待客再獲表揚

相關新聞

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

玉山金控及三商美邦人壽董事會同時於今(5)日通過雙方合意併購，此交易將全換股方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股...

新青安追回違規戶逾1億元 財政部擬排除年收入300萬元以上高薪族

新青安貸款專案將於明年7月31日到期，立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，會中詢答有多位立委關切新青安貸款執行情形...

游天立出任 渣打總經理兼財管暨消金事業總處負責人

渣打國際商業銀行今(5)日宣布，董事會通過任命財富管理暨消費金融事業總處負責人游天立先生為候任總經理，待主管機關核准後，...

直播／玉山金確定併三商壽？ 17：30召開重訊記者會

玉山金（2884）、三商壽（2867）及三商（2905） 於5日17時30分，於證交所召開重訊記者會，由林俊佑資深協理、...

推動泛公股「公私併」？ 財長莊翠雲允諾2個月提評估報告

立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，立委賴士葆質詢時提到，現在民營金控靠金金併壯大規模，但泛公股排名相對就越來越後...

臺銀黃金王子楊天立：金價修正意料之中 上升趨勢並未改變

受到美元觸及三個月高點，加上投資人靜待經濟數據以評估聯準會（Fed）貨幣政策展望，現貨黃金價格4日下跌超過1%，滑落至每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。