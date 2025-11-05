快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

收息族慘遭修理…不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

聯邦投信再添猛將！莊雅晴總經理攜手高福乾副總衝刺新局

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
聯邦投信總經理莊雅晴（左）、聯邦投信行銷業務處副總經理（右）。聯邦投信／提供
聯邦投信總經理莊雅晴（左）、聯邦投信行銷業務處副總經理（右）。聯邦投信／提供

前日盛投信總經理高福乾在業界深耕超過三十年，於聯邦投信總經理莊雅晴三顧茅廬誠摯邀請下，於11月5日正式加入聯邦投信，出任行銷業務處副總經理。聯邦投信期盼藉助高副總豐富的資產管理經驗與領導能力，帶領團隊拓展業務版圖、再創新高。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，她與高副總相識多年，長期敬佩其在投信領域的專業與熱忱。今年初富邦投信併購日盛投信後，她第一時間便主動接洽，歷經半年多次深談，終獲高副總首肯，一同加入聯邦投信的行列。

莊雅晴指出，高副總累積三十餘年扎實實務經驗，在投信業從基層做起，歷任業務副總到總經理等重要職務，對投信業務的全方位運作與市場脈動皆有深刻洞見。

近年來聯邦投信積極壯大基金管理資產規模、並推動ETF布局，她相信在高副總的加入，將為聯邦投信注入強大能量，帶領業務團隊再攀高峰。

高福乾副總表示，年初原公司合併時一度考慮退休，後來在與莊總經理多次懇談後，決定再度投身挑戰。他坦言，抱持著誠惶誠恐、一步一腳印的心情，希望憑藉三十年實戰經驗，協助聯邦投信拓展業務版圖。

他進一步強調，資產管理的核心是「對投資人託付的資金負責」。多年來，他始終秉持嚴謹態度，致力於提供優質產品與穩健管理，實踐投信公司的核心價值，與客戶共創雙贏。

展望未來，高副總將配合莊總經理既定三大策略方向，包括：擴大資產管理規模，強化整體市場競爭力；深化ETF產品布局，打造具前瞻性的產品線；以客戶需求為中心，建構全方位基金服務平台，帶領聯邦投信行銷業務團隊不斷精進。

同時，也將擴展產品線，響應政府號召，投資目標擴大至國內基礎建設，為銀行財管2.0、高雄亞灣資產管理專區之客戶創造更多投資契機。

延伸閱讀

新紡通過出售士林友誼大樓予新光醫院 待股東會拍板

日本REITs投資亮點多 聯邦投信11/3-11/7募集「聯邦日本收益成長多重資產基金」搭上日本投資機會

吳音寧為何任台肥董事？卓榮泰：借重她產業知識與管理經驗

賴總統：推動亞洲資產管理中心 錢留台灣、自己管理

相關新聞

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

玉山金控及三商美邦人壽董事會同時於今(5)日通過雙方合意併購，此交易將全換股方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股...

新青安追回違規戶逾1億元 財政部擬排除年收入300萬元以上高薪族

新青安貸款專案將於明年7月31日到期，立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，會中詢答有多位立委關切新青安貸款執行情形...

游天立出任 渣打總經理兼財管暨消金事業總處負責人

渣打國際商業銀行今(5)日宣布，董事會通過任命財富管理暨消費金融事業總處負責人游天立先生為候任總經理，待主管機關核准後，...

直播／玉山金確定併三商壽？ 17：30召開重訊記者會

玉山金（2884）、三商壽（2867）及三商（2905） 於5日17時30分，於證交所召開重訊記者會，由林俊佑資深協理、...

推動泛公股「公私併」？ 財長莊翠雲允諾2個月提評估報告

立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，立委賴士葆質詢時提到，現在民營金控靠金金併壯大規模，但泛公股排名相對就越來越後...

臺銀黃金王子楊天立：金價修正意料之中 上升趨勢並未改變

受到美元觸及三個月高點，加上投資人靜待經濟數據以評估聯準會（Fed）貨幣政策展望，現貨黃金價格4日下跌超過1%，滑落至每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。