央行拋匯阻貶 10月外匯存底6001億美元轉為下滑

中央社／ 台北5日電

中央銀行今天公布10月底外匯存底金額為6001.97億美元，月減27.46億美元。央行官員說明，主因是新台幣匯市有幾天出現供需不平衡的狀況，央行進場拋匯阻貶，導致外匯存底下滑，這也凸顯央行調節採雙向策略，而非外界所言「阻升不阻貶」。

央行外匯局局長蔡烱民說明，投資運用收益入袋，對外匯存底帶來正貢獻，但主要貨幣對美元貶值，加上央行為了維持外匯市場秩序，進場拋匯阻貶，導致10月底外匯存底金額6001.97億美元，較9月下滑。

蔡烱民解釋，10月上旬，因中國祭出稀土管制及美國關稅消息，當時台股開盤跌勢較重，匯市供需不平衡，央行為了維持市場秩序而進場調節。

10月央行調節方向是阻貶，蔡烱民表示，央行一直以來都是對稱式干預，採雙向調節的策略而非單向，只要市場供需失衡，就會在另一邊進行調節。

媒體詢問，近期台股波動較大時，新台幣匯率似乎不再與股市走勢高度連結，原因為何。蔡烱民表示，新台幣匯率變動除了看外資，廠商調節也有相關，而且還須考慮國際美元走勢，美元最近比較強，也會影響新台幣匯率。

蔡烱民補充，10月有幾個交易日台股下跌，外資匯出，當時新台幣也呈現貶值。

至於國際美元走強原因，蔡烱民表示，10月底聯準會會議上，聯準會官員、尤其是聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），對12月降息持保留態度，導致市場重新調整降息預期，加上美元目前經濟還不錯，美元便相對強勢。

央行今天同步公布，截至10月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計1兆1537億美元，約當外匯存底192%，兩數字雙創歷史新高。

媒體關切，外資持有新台幣資產約當占比持續攀高，是否會讓匯市穩定帶來疑慮，蔡烱民表示，這兩個數字創高，主要是因台股市值持續創高，當股市健康、經濟不錯，連帶地外資投入股市也蠻多，而金融市場本來就是資金進進出出，目前看來沒有太多問題。

新台幣 央行

