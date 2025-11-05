元大銀行榮獲金融友善肯定 以貼心服務打造永續未來

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行榮獲「2025金融友善最佳服務企業」獎項。（元大銀行/提供）
台灣服務產業交流協會舉辦「第三屆金融友善服務調查」，元大銀行榮獲「2025金融友善最佳服務企業」民營銀行組獎項殊榮。元大銀行深信，金融的本質不僅是資金流動，更是信任與關懷的實踐。秉持「誠信、穩健、服務、創新、關懷」經營理念，致力於打造人人皆可安心使用的金融環境，讓每一次互動都充滿溫度。

在服務實踐上，元大銀行以「實地體驗與人性觀察」為出發點，逐步完善友善金融措施。於分行設置點字標示之服務鈴與友善服務專櫃，並提供優先叫號服務；同仁依循「問、拍、引、報」原則，協助視障客戶。針對行動不便人士，提供無障礙櫃檯與專人協助；對於聽語障客群，導入即時視訊手語翻譯及同步聽打服務，確保溝通順暢。

此外，高齡客戶可使用老花眼鏡、放大鏡及文字放大版之契約文件，並由同仁以耐心與同理心簡化用語，協助理解交易及契約內容。元大銀行也導入「口述免填單」與「掃描報讀 QR Code」服務，讓資料填寫與閱讀更輕鬆。對於不便簽名的客戶，則以見證人制度與外收服務延伸金融關懷，確保每位客戶都能獲得安全且尊重的金融體驗，體現「理解差異、尊重需求」的核心精神。這些努力，展現出元大銀行將金融服務化為實際關懷的堅定承諾。

展望未來，元大銀行將持續以「金融共好、永續同行」為使命，深化普惠金融與綠色金融的發展，推動科技與人文並進的服務模式。未來將持續以專業、誠信與溫度，打造更友善的金融生態，讓每一次互動都成為幸福金融的起點。

