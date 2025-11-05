快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

收息族慘遭修理…不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

凱基證券客戶享優先購票 南韓天王Rain台北開唱

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券冠名贊助《Rain 2026 Still Raining In TAIPEI》演唱會，獨家推出「凱基證券客戶享優先購票資格」活動。凱基證券／提供
凱基證券冠名贊助《Rain 2026 Still Raining In TAIPEI》演唱會，獨家推出「凱基證券客戶享優先購票資格」活動。凱基證券／提供

凱基證券長期致力推動藝文與教育，深耕年輕世代及流行文化，首度攜手亞洲天王Rain，打造音樂與金融跨界盛事！亞洲天王Rain睽違20年再度登上台北小巨蛋，將於2026年1月17日舉辦《Rain 2026 Still Raining In TAIPEI》演唱會，並以嶄新表演形式與震撼舞台視覺，讓期待已久的粉絲再次感受國際巨星的非凡魅力，凱基證券為本次演唱會冠名贊助合作夥伴，獨家提供客戶專屬優先購票權益。

亞洲天王Rain的世界巡演在全球各地掀起熱潮，以無與倫比的舞台魅力和音樂天賦，成為K-pop的先驅與象徵指標，更是亞洲第一位兩度登上《時代雜誌》「全球最具影響力100人」榜單的藝人。《Rain 2026 Still Raining In TAIPEI》演唱會門票將於2025年11月30日上午11:30在Klook售票系統正式開賣，凱基證券特別為客戶推出「凱基證券客戶享優先購票資格」活動，只要完成以下指定任務，即可於2025年11月29日上午10:00起享有專屬優先購票資格：

1. 擁有凱基證券帳戶

2. 綁定凱基銀行為交割銀行，或分戶帳(e財庫)以凱基銀行做為出入金帳號

3. 自2025年10月30日至11月20日期間，完成任一筆股票交易並成功扣款

4. 至活動頁完成登錄

這次活動結合娛樂與金融，讓年輕世代參與頂級文化盛事的同時，也開啟投資理財的大門，為長期財富累積做好準備。凱基證券提醒符合資格的粉絲們，務必把握這次獨家機會，儘早完成任務，以免錯失良機，更多「凱基證券客戶享優先購票資格」活動詳情，請至凱基證券官網查詢：https://kgis.tw/8an3f8

凱基證 Rain 演唱會

延伸閱讀

麥當勞偷上架？ 「奶昔大哥毛毛包+購物袋」點餐機先曝光 threads友暴動超嗨

凱基證券以行動落實公平待客 再獲金管會評核前25%殊榮

她旅韓大讚公車「1超貼心設計」！ 網狂搖頭：超級雞肋

台灣小吃沒上桌！GD慶功宴連吃韓烤肉 他揭韓人「背後1習慣」

相關新聞

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

玉山金控及三商美邦人壽董事會同時於今(5)日通過雙方合意併購，此交易將全換股方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股...

新青安追回違規戶逾1億元 財政部擬排除年收入300萬元以上高薪族

新青安貸款專案將於明年7月31日到期，立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，會中詢答有多位立委關切新青安貸款執行情形...

游天立出任 渣打總經理兼財管暨消金事業總處負責人

渣打國際商業銀行今(5)日宣布，董事會通過任命財富管理暨消費金融事業總處負責人游天立先生為候任總經理，待主管機關核准後，...

直播／玉山金確定併三商壽？ 17：30召開重訊記者會

玉山金（2884）、三商壽（2867）及三商（2905） 於5日17時30分，於證交所召開重訊記者會，由林俊佑資深協理、...

推動泛公股「公私併」？ 財長莊翠雲允諾2個月提評估報告

立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，立委賴士葆質詢時提到，現在民營金控靠金金併壯大規模，但泛公股排名相對就越來越後...

臺銀黃金王子楊天立：金價修正意料之中 上升趨勢並未改變

受到美元觸及三個月高點，加上投資人靜待經濟數據以評估聯準會（Fed）貨幣政策展望，現貨黃金價格4日下跌超過1%，滑落至每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。