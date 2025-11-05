凱基證券客戶享優先購票 南韓天王Rain台北開唱

凱基證券長期致力推動藝文與教育，深耕年輕世代及流行文化，首度攜手亞洲天王Rain，打造音樂與金融跨界盛事！亞洲天王Rain睽違20年再度登上台北小巨蛋，將於2026年1月17日舉辦《Rain 2026 Still Raining In TAIPEI》演唱會，並以嶄新表演形式與震撼舞台視覺，讓期待已久的粉絲再次感受國際巨星的非凡魅力，凱基證券為本次演唱會冠名贊助合作夥伴，獨家提供客戶專屬優先購票權益。

亞洲天王Rain的世界巡演在全球各地掀起熱潮，以無與倫比的舞台魅力和音樂天賦，成為K-pop的先驅與象徵指標，更是亞洲第一位兩度登上《時代雜誌》「全球最具影響力100人」榜單的藝人。《Rain 2026 Still Raining In TAIPEI》演唱會門票將於2025年11月30日上午11:30在Klook售票系統正式開賣，凱基證券特別為客戶推出「凱基證券客戶享優先購票資格」活動，只要完成以下指定任務，即可於2025年11月29日上午10:00起享有專屬優先購票資格：

1. 擁有凱基證券帳戶 2. 綁定凱基銀行為交割銀行，或分戶帳(e財庫)以凱基銀行做為出入金帳號 3. 自2025年10月30日至11月20日期間，完成任一筆股票交易並成功扣款 4. 至活動頁完成登錄

這次活動結合娛樂與金融，讓年輕世代參與頂級文化盛事的同時，也開啟投資理財的大門，為長期財富累積做好準備。凱基證券提醒符合資格的粉絲們，務必把握這次獨家機會，儘早完成任務，以免錯失良機，更多「凱基證券客戶享優先購票資格」活動詳情，請至凱基證券官網查詢：https://kgis.tw/8an3f8