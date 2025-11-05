日盛資深老將高福乾轉戰聯邦投信 擔綱行銷業務副總

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
前日盛投信總經理高福乾。攝影／崔馨方
聯邦投信人事異動，高層戰力再添新血。前日盛投信總經理高福乾於11月5日正式加入聯邦投信，出任行銷業務處副總經理。

據了解，高福乾在投信業深耕逾30年，堪稱日盛投信元老級人物，歷經市場多空循環，具備豐富實務經驗與市場敏銳度。過往於2018年升任日盛投信副總經理，期間領導理財顧問處，主導公司產品行銷與銷售團隊策略，並推動「永續經營發展」理念，積極落實KYP（了解產品）與KYC（了解客戶）等公平待客制度，為投信業永續經營奠定基礎。

對於投信業，高福乾認為，資產管理業的信念就是要對投資人負責，督導團隊積極發掘潛力投資標的，並將其組合成一個投資組合，為客戶創造最佳投資報酬是一件非常神聖的使命。

