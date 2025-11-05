快訊

阿達自首閃兵30萬交保 將影響「夜市王」第2季？緯來、經紀人說話了

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

經濟日報「財富管理論壇」探討川普變因、資產配置新策略

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
經濟日報主辦「財富管理論壇」川普變因、資產配置新策略，邀請金管會主委彭金隆（左三）、富蘭克林證券投顧資深副總經理羅尤美（左起）、國泰投信投資長蔡宜芳、中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠、永豐金證券副總經理劉柏甫、經濟日報社長劉永平等出席。記者曾學仁／攝影
經濟日報主辦「財富管理論壇」川普變因、資產配置新策略，邀請金管會主委彭金隆（左三）、富蘭克林證券投顧資深副總經理羅尤美（左起）、國泰投信投資長蔡宜芳、中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠、永豐金證券副總經理劉柏甫、經濟日報社長劉永平等出席。記者曾學仁／攝影

經濟日報主辦「財富管理論壇」，下午在台北寒舍艾美酒店舉行，邀請金管會主委彭金隆、富蘭克林證券投顧資深副總經理羅尤美、國泰投信投資長蔡宜芳、中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠、永豐金證券副總經理劉柏甫、經濟日報社長劉永平等出席。

這次「財富管理論壇」探討「川普變因、資產配置新策略」，邀請中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠，專題講座一「家族辦公室X主動投資-變動世代下的資產配置升級」，國泰投信投資長蔡宜芳，專題講座二「川普變局，尋找獲利方程式」，台新投顧總經理江浩農，專題講座三「洞悉金融局勢，全球資產配置新趨勢」，永豐金證券副總經理劉柏甫，專題講座四「數位時代，豐盈財管人生」，富蘭克林證券投顧資深副總經理羅尤美，專題講座五「解鎖財富密碼:另類投資與私募股權二級市場」。

經濟日報主辦「財富管理論壇」川普變因、資產配置新策略，下午在台北寒舍艾美酒店舉行，吸引許多投資人前往。記者曾學仁／攝影
經濟日報主辦「財富管理論壇」川普變因、資產配置新策略，下午在台北寒舍艾美酒店舉行，吸引許多投資人前往。記者曾學仁／攝影
經濟日報主辦「財富管理論壇」川普變因、資產配置新策略，金管會主委彭金隆（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影
經濟日報主辦「財富管理論壇」川普變因、資產配置新策略，金管會主委彭金隆（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影
經濟日報主辦「財富管理論壇」川普變因、資產配置新策略，經濟日報社長劉永平（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影
經濟日報主辦「財富管理論壇」川普變因、資產配置新策略，經濟日報社長劉永平（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影

總經理 中國信託

延伸閱讀

川普穿囚服遭綁十字架雕塑 瑞士展出引發關注

美共和黨地方選舉失利 川普歸咎政府關門及「自己不在選票上」

川普光環褪？民主黨贏兩州長紐約市長選舉重點一覽

川普稱政府不開門就不發SNAP 白宮澄清

相關新聞

玉山金確定併三商壽？ 17：30召開重訊記者會

玉山金（2884）、三商壽（2867）及三商（2905） 於5日17時30分，於證交所召開重訊記者會，由林俊佑資深協理、...

新青安追回違規戶逾1億元 財政部擬排除年收入300萬元以上高薪族

新青安貸款專案將於明年7月31日到期，立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，會中詢答有多位立委關切新青安貸款執行情形...

游天立出任 渣打總經理兼財管暨消金事業總處負責人

渣打國際商業銀行今(5)日宣布，董事會通過任命財富管理暨消費金融事業總處負責人游天立先生為候任總經理，待主管機關核准後，...

推動泛公股「公私併」？ 財長莊翠雲允諾2個月提評估報告

立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，立委賴士葆質詢時提到，現在民營金控靠金金併壯大規模，但泛公股排名相對就越來越後...

臺銀黃金王子楊天立：金價修正意料之中 上升趨勢並未改變

受到美元觸及三個月高點，加上投資人靜待經濟數據以評估聯準會（Fed）貨幣政策展望，現貨黃金價格4日下跌超過1%，滑落至每...

傳中信金高層異動 許東敏將出任台壽保副董 王志誠接掌中信產險董座

中信金控旗下子公司台灣人壽與孫公司中國信託產險傳出將進行人事調整，預料將於本周五（7日）董事會正式通過。據了解，中信產險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。