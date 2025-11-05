經濟日報「財富管理論壇」探討川普變因、資產配置新策略
經濟日報主辦「財富管理論壇」，下午在台北寒舍艾美酒店舉行，邀請金管會主委彭金隆、富蘭克林證券投顧資深副總經理羅尤美、國泰投信投資長蔡宜芳、中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠、永豐金證券副總經理劉柏甫、經濟日報社長劉永平等出席。
這次「財富管理論壇」探討「川普變因、資產配置新策略」，邀請中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠，專題講座一「家族辦公室X主動投資-變動世代下的資產配置升級」，國泰投信投資長蔡宜芳，專題講座二「川普變局，尋找獲利方程式」，台新投顧總經理江浩農，專題講座三「洞悉金融局勢，全球資產配置新趨勢」，永豐金證券副總經理劉柏甫，專題講座四「數位時代，豐盈財管人生」，富蘭克林證券投顧資深副總經理羅尤美，專題講座五「解鎖財富密碼:另類投資與私募股權二級市場」。
