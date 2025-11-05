游天立出任 渣打總經理兼財管暨消金事業總處負責人

渣打國際商業銀行今(5)日宣布，董事會通過任命財富管理暨消費金融事業總處負責人游天立先生為候任總經理，待主管機關核准後，預計自2026年1月1日起生效。

渣打銀行表示，游天立將繼邢保利後，同時出掌總經理與財富管理暨消費金融事業總處負責人的職務，負責推動集團在台灣市場的整體營運策略與財富管理業務發展。邢保利則將返回新加坡接任渣打新加坡中小企業銀行業務並兼任集團中小企業金融銀行業務銷售主管。

在財富管理與消費金融領域擁有超過25年的深厚背景，游天立在國際金融機構有豐富的歷練，曾擔任的高階主管職務涵蓋通路管理、房貸暨中小企業金融業務領域，並負責推動聚焦高資產客群的財富管理業務。累積豐富的管理經驗與市場觀察，游天立的加入不僅將強化渣打在高資產客群領域的領先地位，更能結合集團的布局展現跨境金融優勢，協助客戶掌握財富累積的機會。

即將返回新加坡接任新職的邢保利於2023年擔任財富管理暨消費金融事業總處負責人後，便積極投入高資產客群的耕耘，2024年8月正式接任總經理職務，更進一步帶領團隊響應政府打造台灣為亞洲資產管理中心的願景。

渣打銀行去(2024)年稅後淨利年成長8%，達新台幣52.13億元；高資產客戶資產規模(AUM)亦屢創新高，協助企業客戶在管理跨境供應鏈及推動永續融資領域亦取得顯著成果。

渣打銀行董事長陳銘僑表示，肯定並感謝邢保利的卓越領導與貢獻，尤其是帶領台灣團隊在財富管理業務上持續創新與成長。相信游天立的加入將進一步鞏固我們在台灣市場的長期承諾與發展動能，延續渣打銀行在高資產客群財富管理與企業客戶供應鏈管理領域的領先地位。