快訊

阿達自首閃兵30萬交保 將影響「夜市王」第2季？緯來、經紀人說話了

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

服務革新阻詐有成 兆豐證券五度蟬聯公平待客前25%金榜

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐證券締造第五度榮獲公平待客前25%的輝煌成績，由董事長陳佩君（左）代表受獎，右為金管會主委彭金隆。(兆豐證券/提供)
兆豐證券締造第五度榮獲公平待客前25%的輝煌成績，由董事長陳佩君（左）代表受獎，右為金管會主委彭金隆。(兆豐證券/提供)

金管會舉辦2025年度證券期貨業公平待客評核表揚會議，兆豐證券再創佳績，榮獲大型綜合證券商前25%，由兆豐證券董事長陳佩君親自出席受獎。兆豐證券寫下五度蟬聯的亮眼紀錄，展現公司秉持兆豐金融集團「尊重包容、專業信賴、誠信當責」核心價值的成果。

兆豐證券董事長陳佩君表示，董事會非常重視公司三道防線推行公平待客的情形，每季追蹤公平待客計畫執行進度，每半年瞭解相關部門自我檢核結果，董事會透過督導三道防線的協作，讓公平待客原則深植於公司治理與企業文化，近三年也持續投入資源宣導反詐，對內宣達全員反詐的理念，將阻詐落實於日常營運活動，對外透過集團內聯防機制、與警政署刑事警察局的合作，強化聯防機制。

兆豐證券公平待客委員會由總經理吳明宗親自召集，吳明宗指出公司重視客戶意見及客訴案件，透過檢討客訴案件及調查客戶滿意度，從客戶角度瞭解公司精進方向，並於委員會中追蹤改善情形。

為持續提升客戶體驗，兆豐證券全面提升服務品質，在客戶服務方面，聘請形象管理顧問加強員工服務禮儀與專業訓練，並實施秘密客訪查制度，董事長與總經理亦赴分公司實地關懷、傾聽第一線意見；在健全申訴與客服機制方面，設置客服暨防詐專線、智能客服等多元管道，2025年度客訴案件件數，較前一年大幅減少近三成，服務品質顯著提升。

在防詐層面，兆豐證券以「線上線下全面阻詐」為目標，建立內部詐騙案件通報、追蹤及宣導機制，並深化與警政署刑事警察局的合作，落實公私協力防詐行動。此外，積極透過金融講座、防詐影片及校園宣導等，向學生、高齡者、新住民及原住民等多元族群推廣防詐知識，年度內辦理超過200場防詐宣導活動，展現公司守護民眾資產安全的決心。

陳佩君表示，兆豐證券將持續精進公司治理及客戶服務，致力打造安全、信賴的金融服務環境，發揮正向影響力。

兆豐金 董事長 總經理

延伸閱讀

高階警人事案發布強化打詐！刑事局詐防中心法制化 張文源升主任

警察局招募臨時演員日薪4千拍防詐影片？正牌台南市警局：是詐騙

兆豐證公平待客再獲表揚

瑞芳警分局深入營造公司宣導識詐 強化員工防詐意識

相關新聞

玉山金確定併三商壽？ 17：30召開重訊記者會

玉山金（2884）、三商壽（2867）及三商（2905） 於5日17時30分，於證交所召開重訊記者會，由林俊佑資深協理、...

新青安追回違規戶逾1億元 財政部擬排除年收入300萬元以上高薪族

新青安貸款專案將於明年7月31日到期，立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，會中詢答有多位立委關切新青安貸款執行情形...

游天立出任 渣打總經理兼財管暨消金事業總處負責人

渣打國際商業銀行今(5)日宣布，董事會通過任命財富管理暨消費金融事業總處負責人游天立先生為候任總經理，待主管機關核准後，...

推動泛公股「公私併」？ 財長莊翠雲允諾2個月提評估報告

立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，立委賴士葆質詢時提到，現在民營金控靠金金併壯大規模，但泛公股排名相對就越來越後...

臺銀黃金王子楊天立：金價修正意料之中 上升趨勢並未改變

受到美元觸及三個月高點，加上投資人靜待經濟數據以評估聯準會（Fed）貨幣政策展望，現貨黃金價格4日下跌超過1%，滑落至每...

傳中信金高層異動 許東敏將出任台壽保副董 王志誠接掌中信產險董座

中信金控旗下子公司台灣人壽與孫公司中國信託產險傳出將進行人事調整，預料將於本周五（7日）董事會正式通過。據了解，中信產險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。