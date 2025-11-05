快訊

阿達自首閃兵30萬交保 將影響「夜市王」第2季？緯來、經紀人說話了

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

傾聽客戶聲音 統一證董事化身第一線客服

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
11月3日由統一證券林寬成董事長（右一）、獨立董事白俊男（右二）、獨立董事楊惠珠（前排右三）、獨立董事洪源全（前排左二）及獨立董事宋雲峯（後排左二）至客服中心進行服務體驗與回饋。(統一證券/提供)
11月3日由統一證券林寬成董事長（右一）、獨立董事白俊男（右二）、獨立董事楊惠珠（前排右三）、獨立董事洪源全（前排左二）及獨立董事宋雲峯（後排左二）至客服中心進行服務體驗與回饋。(統一證券/提供)

統一證券（2855）持續深化公平待客，強化企業對客戶服務的重視，10月29日與11月3日舉辦「公平待客-客服中心服務體驗」活動，董事長偕獨立董事、總經理帶領各部門高階主管走進第一線客服崗位，親身體驗客戶服務流程，傾聽客戶聲音，以實際行動展現公司對公平待客的高度重視，體現上下齊心致力維護消費者權益的決心。

透過高階主管實地參與客服人員的工作情況，更深入了解客戶需求與痛點，藉此強化內部服務流程，並進一步與客服人員進行客戶服務交流，檢視公司在服務流程及客戶體驗的精進空間。統一證券十分重視公平待客原則推動，積極投入公平待客原則各項工作計劃及專案活動執行，並獲得董事會高度重視。各高階主管在親身體驗後，由衷佩服客服人員的耐心並肯定專業表現，感謝第一線客服人員的辛勤付出。

統一證券持續以客戶為中心，積極優化客服系統提升服務效率，減少客戶等待時間、致力打造透明、友善且高效的金融服務環境，未來也將持續推動各項公平待客措施，強化客戶信任與企業永續發展，貼近客戶多元需求的承諾。

統一證券始終秉持著「公平同理，待客用心」的服務精神，致力讓每一位客戶在遇見統一證券時，都能感受到被理解與被守護的安心力量，與客戶攜手共築信任，打造更具韌性與溫度的服務，實現企業、客戶雙贏的永續目標。

延伸閱讀

證交所金融服務愛心公益嘉年華 以行動落實金融教育與社會關懷

影／翁章梁今化身神農氏打赤腳登場 賣力宣傳中藥本草文化節

新北耶誕城開城倒數！七大天橋化身「馬戲光影廊道」

達美航空鹽湖城全新「飛凡貴賓室」登場！千坪空間與自然系設計化身旅人打卡新地標，機票免2萬

相關新聞

玉山金確定併三商壽？ 17：30召開重訊記者會

玉山金（2884）、三商壽（2867）及三商（2905） 於5日17時30分，於證交所召開重訊記者會，由林俊佑資深協理、...

新青安追回違規戶逾1億元 財政部擬排除年收入300萬元以上高薪族

新青安貸款專案將於明年7月31日到期，立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，會中詢答有多位立委關切新青安貸款執行情形...

游天立出任 渣打總經理兼財管暨消金事業總處負責人

渣打國際商業銀行今(5)日宣布，董事會通過任命財富管理暨消費金融事業總處負責人游天立先生為候任總經理，待主管機關核准後，...

推動泛公股「公私併」？ 財長莊翠雲允諾2個月提評估報告

立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，立委賴士葆質詢時提到，現在民營金控靠金金併壯大規模，但泛公股排名相對就越來越後...

臺銀黃金王子楊天立：金價修正意料之中 上升趨勢並未改變

受到美元觸及三個月高點，加上投資人靜待經濟數據以評估聯準會（Fed）貨幣政策展望，現貨黃金價格4日下跌超過1%，滑落至每...

傳中信金高層異動 許東敏將出任台壽保副董 王志誠接掌中信產險董座

中信金控旗下子公司台灣人壽與孫公司中國信託產險傳出將進行人事調整，預料將於本周五（7日）董事會正式通過。據了解，中信產險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。