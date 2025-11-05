比照國際法規 彭金隆：打造台灣成亞洲資產管理樞紐

金管會主委彭金隆今天表示，為打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會開辦金融史上最大規模試辦案，國銀高資產戶9月底管理資產規模（AUM）達新台幣1.89兆元，年底有望破2兆元，持續建構比照國際法規制度與政策誘因，打造台灣成為亞洲資產管理樞紐。

彭金隆今天下午出席媒體舉辦財富管理論壇，他表示，政院打造台灣成為亞洲資產管理中心，愈來愈多民眾跟金融機構也感受到台灣有機會達成這項目標，台灣有具備全球產業競爭力的供應鏈，還有充沛民間資金，民眾也有強大投資意願，業界有優秀金融人才，這些都是邁向亞洲資產管理中心的關鍵。

回顧過去一年，彭金隆說明，金管會開辦台灣金融史上最大試辦案，於高雄成立資產管理試辦專區，今年7月專區營運至今，已開放38項業務，累計37家金融機構進駐專區，整體已核准21家銀行辦理高資產業務，截至今年9月底，國銀高資產客戶管理資產規模（AUM）達1兆8978億元，今年底有望突破2兆元。

至於今年7月上線的台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），彭金隆指出，目前共19家投信、31檔基金加入，TISA開戶數逾5萬戶，金管會持續開放新產品，推動主動式ETF不到半年規模也達650億元，首檔跨境ETF也在日本東京證交所掛牌，寫下歷史新頁。

彭金隆表示，上述這些成果不只是數據，也向全球展示台灣的實力，金管會針對亞資中心第一階段喊出「2年有感、4年有變、6年有成」的目標，這項計畫並非易事，絕對是一場長期奮戰，希望成果可以逐漸獲得國際認可。

彭金隆指出，其他國家達成目標可能花費30年以上，台灣也許不用花30年，但如果今天不做、明天會更困難，金管會也持續推動改革與推出新措施，像是剛啟動的亞洲創新籌資平台，希望改造資本市場，吸引國內外重點特色產業在台灣上市掛牌，期待台灣成為亞洲那斯達克。

彭金隆也說，後續將持續擴大TISA第二階段吸引更多人參與，也會調整金融機構擴展海外業務模式，活絡資產管理跨境服務，提升台灣國際能見度與制度競爭力，政府未來也會持續加大推動力道，一定會比照國際法規制度與政策誘因，全力打造台灣成為亞洲資產管理樞紐。