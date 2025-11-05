快訊

阿達自首閃兵30萬交保 將影響「夜市王」第2季？緯來、經紀人說話了

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

比照國際法規 彭金隆：打造台灣成亞洲資產管理樞紐

中央社／ 台北5日電

金管會主委彭金隆今天表示，為打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會開辦金融史上最大規模試辦案，國銀高資產戶9月底管理資產規模（AUM）達新台幣1.89兆元，年底有望破2兆元，持續建構比照國際法規制度與政策誘因，打造台灣成為亞洲資產管理樞紐。

彭金隆今天下午出席媒體舉辦財富管理論壇，他表示，政院打造台灣成為亞洲資產管理中心，愈來愈多民眾跟金融機構也感受到台灣有機會達成這項目標，台灣有具備全球產業競爭力的供應鏈，還有充沛民間資金，民眾也有強大投資意願，業界有優秀金融人才，這些都是邁向亞洲資產管理中心的關鍵。

回顧過去一年，彭金隆說明，金管會開辦台灣金融史上最大試辦案，於高雄成立資產管理試辦專區，今年7月專區營運至今，已開放38項業務，累計37家金融機構進駐專區，整體已核准21家銀行辦理高資產業務，截至今年9月底，國銀高資產客戶管理資產規模（AUM）達1兆8978億元，今年底有望突破2兆元。

至於今年7月上線的台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），彭金隆指出，目前共19家投信、31檔基金加入，TISA開戶數逾5萬戶，金管會持續開放新產品，推動主動式ETF不到半年規模也達650億元，首檔跨境ETF也在日本東京證交所掛牌，寫下歷史新頁。

彭金隆表示，上述這些成果不只是數據，也向全球展示台灣的實力，金管會針對亞資中心第一階段喊出「2年有感、4年有變、6年有成」的目標，這項計畫並非易事，絕對是一場長期奮戰，希望成果可以逐漸獲得國際認可。

彭金隆指出，其他國家達成目標可能花費30年以上，台灣也許不用花30年，但如果今天不做、明天會更困難，金管會也持續推動改革與推出新措施，像是剛啟動的亞洲創新籌資平台，希望改造資本市場，吸引國內外重點特色產業在台灣上市掛牌，期待台灣成為亞洲那斯達克。

彭金隆也說，後續將持續擴大TISA第二階段吸引更多人參與，也會調整金融機構擴展海外業務模式，活絡資產管理跨境服務，提升台灣國際能見度與制度競爭力，政府未來也會持續加大推動力道，一定會比照國際法規制度與政策誘因，全力打造台灣成為亞洲資產管理樞紐。

金管會 國銀 彭金隆

延伸閱讀

彰銀友善金融深獲肯定

玉山金（2884）遭批「摸黑交易」併三商壽！網笑：要上車還逃命？

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

三商壽 RBC不足還高價賣？金管會彭金隆揭玉山金溢價真相

相關新聞

玉山金確定併三商壽？ 17：30召開重訊記者會

玉山金（2884）、三商壽（2867）及三商（2905） 於5日17時30分，於證交所召開重訊記者會，由林俊佑資深協理、...

新青安追回違規戶逾1億元 財政部擬排除年收入300萬元以上高薪族

新青安貸款專案將於明年7月31日到期，立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，會中詢答有多位立委關切新青安貸款執行情形...

游天立出任 渣打總經理兼財管暨消金事業總處負責人

渣打國際商業銀行今(5)日宣布，董事會通過任命財富管理暨消費金融事業總處負責人游天立先生為候任總經理，待主管機關核准後，...

推動泛公股「公私併」？ 財長莊翠雲允諾2個月提評估報告

立法院財委會5日審查使用牌照稅法修正草案，立委賴士葆質詢時提到，現在民營金控靠金金併壯大規模，但泛公股排名相對就越來越後...

臺銀黃金王子楊天立：金價修正意料之中 上升趨勢並未改變

受到美元觸及三個月高點，加上投資人靜待經濟數據以評估聯準會（Fed）貨幣政策展望，現貨黃金價格4日下跌超過1%，滑落至每...

傳中信金高層異動 許東敏將出任台壽保副董 王志誠接掌中信產險董座

中信金控旗下子公司台灣人壽與孫公司中國信託產險傳出將進行人事調整，預料將於本周五（7日）董事會正式通過。據了解，中信產險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。