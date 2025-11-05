普發存王道 加碼抽現金2萬

「普發現金一萬」線上登記正式開跑，王道銀行同步推出「普發存王道 加倍奉還」活動，即日起至12月31日止，只要選擇以「登記入帳」方式領取普發現金且成功入帳王道銀行帳戶者，於活動期間內持王道簽帳金融卡刷卡一般消費滿額即可獲得抽獎機會，有機會獲得新台幣2萬元現金、礁溪晶泉丰旅雙人住宿兌換券、漢來海港雙人餐券或統一超商電子禮券等好禮。

響應政府普發現金1萬，王道銀行推出「普發存王道 加倍奉還」活動，即日起至12月31日止，客戶至「全民+1 政府相挺」普發現金登記網站（https://10000.gov.tw/）選擇以「登記入帳」方式領取普發現金且成功入帳王道銀行帳戶者，且於活動期間內持王道簽帳金融卡刷卡一般消費，單筆消費金額滿新台幣1,000元即可獲得一次抽獎機會，單筆消費金額滿新台幣2,000元即可獲得兩次抽獎機會，金額每增加1,000元即可多一次抽獎機會，依此類推，累計每人最高可獲10次抽獎機會；若單筆消費金額滿新台幣10,000元（含）以上，將可直接獲得20次抽獎機會。此活動每人最多可獲得20次抽獎機會，每人最多可中獎一次。

王道銀行將抽出多位幸運兒，包括新台幣2萬元現金獎5名、礁溪晶泉丰旅雙人住宿兌換券5名、漢來海港或饗食天堂雙人餐券10名、統一超商面額新台幣500元之電子禮券20名以及統一超商面額新台幣50元之電子禮券200名。王道銀行將於2026年2月28日前於王道銀行官網公告中獎名單，並發送簡訊通知中獎者。